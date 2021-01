Oggi 7 gennaio iniziano i saldi invernali in cinque regioni, tra cui Lombardia, Piemonte e Sicilia. Un momento che le fashion addicted aspettano con impazienza: nella frenesia dello shopping, a volte può capitare di girovagare tra le corsie dei negozi a vuoto per ore. L'ispirazione giusta può arrivare dalle star e dai look che abbiamo visto sfoggiare in tv o su Instagram. Alcuni dei capi sfoggiati seguono le tendenze del momento che si possono facilmente replicare in versione low cost. Tra queste c'è il trend del cappotto rosa di Chiara Ferragni, una nuance riproposta da brand d'alta moda e low cost, da Max Mara fino a H&M. Nella lista dei pezzi da avere in guardaroba non possono mancare la giacca a quadretti vichy di Emma Marrone o i pantaloni palazzo di Belén Rodriguez: capi classici e versatili da sfoggiare in mille occasioni, visti sulle passerelle ma anche nelle catene dai prezzi più democratici. Approfittando degli sconti si può fare un investimento sul futuro: un capo cool da indossare subito ma che saremo sicuri di portare anche negli anni a venire. Ecco sei look delle celebrities italiane a cui ispirarsi durante le svendite di fine stagione per l'Autunno/Inverno 2020-21.

I pantaloni palazzo di Belén

I pantaloni palazzo sono uno dei modelli più classici ed eleganti: tra le fan di questi pantaloni ampi e comodi c'è anche Belén Rodriguez. La showgirl ha passato le feste natalizie in Trentino, e ha condiviso sui social una foto scattata in hotel in cui indossa un paio di pantaloni palazzo grigi abbinati a una semplice maglia scollata nera, che lascia intravedere la lingerie in trasparenza. Ai piedi un paio di decolté nere, per bilanciare l'orlo lungo fino a terra tipico di questo modello. Un look essenziale e chic, facile da copiare: questo modello di pantaloni infatti è un caposaldo di molte collezioni invernali. I modelli proposto da Dsquared2 e Uniqlo, ad esempio, sono nell'esatto punto di grigio scelto da Belén.

in foto: Belén Rodriguez

2. La giacca a quadri vichy di Emma Marrone

Lo stile Brigitte Bardot non passerà mai di moda: la stampa a quadrettini amata dall'attrice francese quest'anno spopola anche nelle collezioni invernali. Una fantasia amata anche da Emma Marrone: su Instagram ha postato alcune foto in cui indossa un completo Max&Co con i pantaloni e la giacca a doppiopetto con il quadrettino bianco e nero, abbinato a una camicetta rosa. Un look sofisticato ma al tempo stesso spiritoso: la stampa a quadretti nata a Vichy infatti richiama subito i pic-nic e la vita all'aria aperta. Questo inverno molti brand hanno proposto giacche a quadretti neri: da quella in lana con fiocco di Red Valentino al doppiopetto di Zara, perfetto per ricreare l'abbinamento sfoggiato dalla cantante.

in foto: Emma Marrone

3. Il cappotto rosa di Chiara Ferragni

Generalmente quando si sceglie un cappotto si tende a preferire un colore neutro perché "va con tutto" ed è facile da abbinare: grigio, nero, blu o color cammello. Chiara Ferragni invece abbraccia il trend delle tinte pastello, e indossa un cappotto teddy rosa Barbie. Se lo indossa lei c'è da fidarsi: è la nuance dell'inverno. La tinta delicata esalta ancora di più la morbidezza di un cappotto e esalta anche un semplice look total black. L'influencer indossa il cappotto effetto peluche abbinandolo a un cardigan in lana verde pastello e a un pantalone nero. Il segreto è trovare la sfumatura che più si addice all'incarnato e allo stile: Prada lo propone in un rosa cipria molto bon ton, Max Mara in una tinta squillante mentre Isabel Marant sceglie una nuance più calda che tende al geranio. Un capo perfetto per andare incontro alla primavera.

in foto: Chiara Ferragni

4. La borsa celeste di Miriam Leone

L'attrice catanese Miriam Leone sta vivendo un momento di grande successo: a Capodanno era al fianco di Roberto Bolle nello spettacolo "Danza con me" (in un abito firmato Versace) presto sarà nelle sale con il film Diabolik, nei panni di Eva Kant. Ma oltre al suo talento, i fan ne apprezzano lo stile sempre raffinato e impeccabile: il dettaglio da copiare subito è la borsa mini in una tinta pastello, come la pochette Salvatore Ferragamo che sfoggia su Instagram. La borsa celeste riesce a bilanciare un capo rigoroso e austero come il trench di pelle indossato dall'attrice, creando un gioco di contrasti molto chic. Questa tinta così delicata è stata scelta anche da Bottega Veneta per una maxi pochette in pelle e da Fendi, per una mini bag da portare a tracolla. Zara propone un'alternativa low cost con lo stesso sapore bon ton. L'abbinamento perfetto? Con un cappotto nero e lungo, come insegna Miriam Leone.

in foto: Miriam Leone

5. La gonna rossa di Alessia Marcuzzi

La conduttrice Alessia Marcuzzi ama esprimere la propria personalità esuberante con capi dall'aria decisa e grintosa, sempre molto cool. In una puntata del programma "Le Iene" ha celebrato lo spirito natalizio con un look total red: dolcevita, gonna in vinile e decolté, tutto vermiglio. La gonna a matita è il capo da replicare questo inverno: oltre a essere un modello di tendenza, il colore è una vera e propria sferzata di energia. Red Valentino l'ha proposta in pelle, Alexander McQueen a vita alta e fasciante come quella della Marcuzzi. Il rosso viene generalmente associato al Natale, ma è perfetto per tutto l'inverno, magari evitando il total look dalla testa ai piedi. L'ideale è un abbinamento neutro che addolcisca la forza del rosso: su questa gonna andrà benissimo un pullover grigio o color crema, o una camicia in denim.

in foto: Alessia Marcuzzi

6. La camicia con le maniche a sbuffo di Silvia Toffanin

I saldi sono l'occasione di sperimentare con i trend di stagione, ma anche per investire su un capo evergreen da tenere nell'armadio per il futuro. Un classico è la camicia bianca, un vero passepartout che si adatta a ogni stile e a ogni contesto. Mai come in questo caso sono i dettagli a fare la differenza: il modello cult è quello indossato da Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo, con le maniche a sbuffo. I dettagli dell'arricciatura sul collo e sulle maniche aggiungono un tocco glamour all'eleganza del capo: la camicia è firmata Philosophy di Lorenzo Serafini. La conduttrice l'ha abbinata a un jeans a zampa d'elefante e a un paio di decolté rosse: un look semplice ed elegante. Per copiarla c'è l'imbarazzo della scelta: la camicia con la manica leggermente a sbuffo è stato proposto anche da Mango e da Cos, oppure in versione griffata da Alaïa.