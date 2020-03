Il Coronavirus si sta diffondendo a macchia d'olio in Italia, costringendo il governo a emanare dei provvedimenti durissimi nella speranza di ridurre al minimo il rischio contagio. Tutti sono stati chiamati a rimanere il più possibile chiusi in casa e le star non sono escluse. Non è un caso che siano moltissime quelle che, approfittando della notorietà, invitano i followers a rispettare le regole al grido dell'hashtag #IoRestoAcasa. Hanno lasciato temporaneamente da parte i tacchi a spillo, le paillettes, le scollature audaci, non avendo paura di mostrarsi con dei più comodi look casalinghi. La cosa insolita è che hanno rinunciato anche ai make-up elaborati che di solito sfoggiano sul palcoscenico e sui red carpet.

Elisabetta Canalis, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Melissa Satta, sono solo alcune di quelle che hanno avuto il coraggio di immortalarsi "al naturale" mentre fanno il possibile per rendere le loro giornate un pizzico più piacevoli in questo momento difficile. Si potrebbe continuare con Costanza Caracciolo che, essendo incinta, ha fatto passare l'aspirapolvere a Vieri, o con Elettra Lamborghini che, in casa con il fidanzato Afrojack, sta organizzando il matrimonio di settembre. Addirittura anche Wanda Nara, costretta a stare lontana dal GF Vip, ha rinunciato al trucco, salutando sui social i fan con il viso acqua e sapone e la manicure impeccabile. Insomma, tutte ne stanno approfittando per fare "respirare" la pelle, anche se forse avrebbero fatto volentieri a meno della quarantena. In compenso, però, hanno dimostrato di essere delle donne assolutamente "normali" che non temono di apparire in pubblico senza make-up.