Cyber edays di eBay: sconti e promozioni su grandi e piccoli elettrodomestici

In attesa del Black Friday, su eBay sono iniziati i Cyber eDays che dureranno fino a lunedì 29 novembre e vedranno tantissimi prodotti in sconto fino al 70%. Le occasioni imperdibili riguardano anche il mondo degli elettrodomestici, ma come essere sicuri d'individuare le promozioni migliori? Tra i prodotti in sconto trovate: lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, scopa elettrica, piani cottura ma anche macchine per il caffè, aspirapolvere, forni a microonde o friggitrici ad aria: questi e tantissimi altri gli elettrodomestici selezionati da non perdere.

Grandi e piccoli elettrodomestici in sconto su eBay per i Cyber eDays

Beko, Indesit, Samsung, Ariete, De' Longhi: tra i prodotti scontati ce ne sono tantissimi proposti da brand leader nel settore, vediamoli tutti.

-53% su G3Ferrari Delizia Fornetto Pizza: fornetto elettrico dalla forma circolare con base in pietra refrattaria e doppia resistenza. Raggiunge fino a 400° in pochi minuti cuocendo la pizza come un forno professionale. I pizza party saranno assicurati.

-50% su lavatrice Beko: con una capacità di carico di 8 kg e una velocità di centrifuga di 1200 giri al minuto, tra i programmi di lavaggio ci sono anche quelli dedicati ai tessuti sintetici, acrilici, oltre ai classici. Livello di rumorosità 51-60 dB.

-50% su asciugatrice Indesit: con una classe energetica A+++, questa asciugatrice ha una capacità di asciugatura di 8 kg e un livello di rumorosità che non supera i 65 dB. Timer, partenza ritardata e più di 20 programmi di asciugatura.

-50% su forno a microonde Whirlpool: questo forno a microonde con grill ha una potenza di 900 watt con diversi programmi di cottura, da quello a vapore al bread defrost. È dotato di display LED con una capacità di 33 lt.

-45% sul robot aspirapolvere Samsung: la caratteristica principale di questo robot aspirapolvere risiede nell'autonomia da 60 minuti. Ha, inoltre, una capacità di 0,3 lt e una velocità di pulizia di 320 mm al secondo. Controllo smart e livello di rumorosità di 76 dB.

-45% sul robot da cucina Ariete: con questa planetaria sarà possibile preparare pane, pizza e dolci, grazie a una ciotola extra large da 7 lt e una potenza di 2100 watt. In dotazione, inoltre, c'è anche un blender con tazza in vetro da 1,5 lt.

-40% sulla macchina da caffè De' Longhi: dotata di serbatoio da 1 lt e un livello di pressione pari a 15 bar, si tratta di una macchina sia per caffè macinato sia per le cialde. Si spegne automaticamente dopo 9 minuti d'inutilizzo e tra gli accessori inclusi troviamo il porta filtri, il filtro per 1 o 2 tazze e quello per i serbatoi.

-35% su piano cottura a induzione Candy: questo piano cottura a induzione da incasso a 4 fuochi è realizzato in vetroceramica ed è possibile gestirlo e controllarlo grazie ai comandi touch. Potenza di 2000 watt.

-30% su friggitrice ad aria Princess: facile da utilizzare grazie un display touch screen digitale, questa friggitrice ad aria ha una potenza di 1500 watt e una temperatura regolabile da 40° a 200°. Capacità di 10 lt.

-30% su lavastoviglie slim Beko: realizzata in acciaio inox resistente e durevole, si tratta di una lavastoviglie da 10 coperti compatta e salvaspazio. Con un livello di rumorosità di soli 49 dB, ha diversi programmi speciali, tra cui ECO 50°, Intensive 70° e Mini 30°.

-25% su aspirapolvere senza fili Dyson V7: questa scopa elettrica senza fili di Dyson ha un motore digitale, perfetto su pavimenti e tappeti. Ha due modalità di pulizia, Max e Power, accessori multifunzione con un'autonomia che raggiunge i 30 minuti senza cali di prestazione.