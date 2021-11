Black Friday Week: fino al 52% di sconto su dispositivi di bellezza da regalare a Natale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È iniziata la Black Friday Week su Amazon! Dal 19 al 29 novembre il marketplace americano propone ai suoi utenti tantissimi sconti imperdibili. Tra le occasioni più vantaggiose ci sono senz'altro i dispositivi di bellezza come i Rasoi Braun per uomo, i Silk-Èpil Braun per donna o ancora gli spazzolini elettrici Oral-B. E quale occasione migliore per non pensare già ai regali di Natale?

Fino al 52% di sconto sui prodotti Oral-B

-52% di sconto su Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, set da 10 pezzi compatibili con gli spazzolini Oral B Cross Action. Grazie alla tecnologia CleanMaximiser, le setole da verdi diventano gialle quando è il momento di sostituire la testina, in modo da avere sempre una pulizia profonda e accurata.

-50%di sconto su Oral-B Pro 3-3500 Spazzolino Elettrico, con ben 3 modalità di spazzolamento elimina i batteri e sbianca i denti. Garantisce una pulizia profonda e gengive più sane grazie al controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°. La confezione include anche una comoda custodia da viaggio.

-34% di sconto su Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico, dotato di tecnologia bluetooth per una pulizia più accurata, comunicherà in tempo reale al vostro smartphone le aree della bocca tralasciate, così da prevenire carie e avere gengive più sane. Rimuove fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Fino al 50% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata Braun

-50% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore, è il primo epilatore elettrico donna al mondo con una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli più semplice e veloce. La tecnologia SensoSmart applica la giusta quantità di pressione per ridurre al minimo i fastidi della depilazione. Sono inclusi nella confezione anche FaceSpa per una perfetta pulizia e detersione del viso.

-36% di sconto su Braun Silk-épil 9 Depilatore, grazie alla tecnologia MicroGrip (40 pinzette), avrete la pelle liscia per settimane, potendo così far a meno di dover ricorrere continuamente alla ceretta o all'estetista. Incluso nella confezione anche il bikini styler, progettato per ottenere linee, forme o contorni precisi.

-25% di sconto su Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, più sicuro, indolore, rapido ed efficiente sul mercato; assicura una riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi. Bastano meno di 5 minuti per trattare entrambe le gambe al livello di potenza più basso. La confezione include una testina di precisione, una custodia e un rasoio Venus.

Fino al 50% di sconto su rasoio e regolabarba Braun

-50% di sconto su Braun MGK5280 9-In-1, regolabarba di precisione è progettato per essere una soluzione completa a tutte le necessità. Grazie alle testine intercambiabili, può essere utilizzato per il viso, capelli, naso e orecchie. La batteria Li-Ion+ a lunga durata offre 100 minuti di rifinitura dopo solo 1 ora di ricarica.

-47% di sconto su Braun Series 9 9340s Rasoio Elettrico, per barba uomo più efficiente al mondo. I 5 elementi di rasatura catturano più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio elettrico da barba. Può essere utilizzato sia con la pelle asciutta sia sotto la doccia.

-45% di sconto su Braun Tagliacapelli e Regolabarba, dotato di motore adattivo e selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm per semplificare l’esperienza di rifinitura. Crea linee e bordi precisi sul collo e sulle guance con la testina principale. La batteria offre 100 minuti di rifinitura senza fili con 1 ora di ricarica.