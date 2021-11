Aspettando il Black Friday: fino a 50% di sconto su lavasciuga su eBay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa del Black Friday, il venerdì nero dedicato allo shopping, eBay lancia una serie di promozioni vantaggiose sui grandi elettrodomestici e, nello specifico, le lavasciuga.

Si tratta di strumenti multifunzione molto utili in casa che provvedono non solo a detergere il bucato ma anche ad asciugarlo. Proprio per questo motivo, sono perfetti per i mesi invernali e per evitare che i vestiti da lavare e asciugare si accumulino.

Ecco gli sconti migliori da non perdere su lavasciuga Hoover, Indesit, Candy o Hotpoint.

Come utilizzare il coupon del 10%

eBay mette a disposizione degli utenti anche un ulteriore sconto su prodotti selezionati: basterà copiare il codice NOV21EDAYS nella sezione specifica prima di procedere con il pagamento per godere del coupon del 10%. Lo sconto è utilizzabile due volte per ogni utente fino al 21 novembre.

Tutti gli sconti eBay sulle lavasciuga

Hoover, Hotpoint, Indesit o Candy: ecco i migliori brand del settore che propongono modelli di lavasciuga performanti con alte percentuali di sconto.

-45% su lavasciuga Hoover 9/5 kg: tra i programmi di lavaggio e asciugatura disponibili su questo modello di lavasciuga Hoover, troviamo il rapido 44′, Active Wash, Total Care, Eco 40-60, ma anche extra asciutto o pronto per l'armadio. Capacità di carico di 9 kg per il lavaggio e 5 kg per l'asciugatura, velocità di centrifuga da 1400 giri al minuto.

-40% su lavasciuga Hoover 9/6 kg: altro modello Hoover in sconto su eBay è questo con capacità di carico di 9 kg per il lavaggio e 6 kg per l'asciugatura e con una velocità di centrifuga di 1600 giri al minuto.

-35% su lavasciuga Hotpoint Ariston: grazie alla funzione Steam Hygiene, questa lavasciuga elimina il 99,9% di batteri. Ha una capacità di carico di 9 kg per il lavaggio e 7 kg per l'asciugatura con una velocità di centrifuga di 1600 giri al minuto.

-30% su lavasciuga Indesit: con una capacità di lavaggio di ben 10 kg, questa lavasciuga della Indesit si caratterizza per il motore Inverter, resistente e durevole, e per 16 programmi di lavaggio e asciugatura differenti, tra cui anche la partenza ritardata. Capacità di asciugatura di 7 kg.

-25% su lavasciuga Candy Smart Touch: con connettività NFC per gestire tramite smartphone la propria lavasciuga, questo modello proposto da Candy di 9 kg per il lavaggio e di 6 kg per l'asciugatura. Velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto.