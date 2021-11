Black Friday Week: fino a 40% di sconto su prodotti di bellezza per capelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa del Black Friday, il venerdì nero più famoso dell'anno, Amazon lancia la settimana di offerte dedicata all'evento con tantissime promozioni su diversi settori, a cominciare dai cosmetici e articoli di bellezza.

Per gli appassionati del mondo beauty, in offerta sul noto marketplace shampoo, balsami e maschere ristrutturanti o idratanti ideali per prendersi cura dei propri capelli. Tra i brand selezionati Pantene, Head & Shoulders ma anche Herbal Essence.

Tra set regalo e prodotti in formato maxi, ecco le offerte da non perdere su Amazon dedicate ai prodotti di bellezza.

I migliori sconti di Amazon sui prodotti di bellezza

Nutrono i capelli, li fortificano e li rendono visibilmente morbidi, sani e lucenti: ecco i migliori shampoo, balsami e maschere ristrutturanti

-40% sul set Regalo di Natale Pantene Pro-V by Chiara Ferragni: shampoo, balsamo e maschera alla Cheratina per il set da tre prodotti firmati Chiara Ferragni per Pantene. Sono ideali per riparare i danni dello styling, proteggere e nutrire i capelli spenti e danneggiati.

-35% sul set regalo di Natale Pantene Pro-V: questo set regalo Pantene Pro-V contiene un balsamo, una maschera ristrutturante alla Cheratina e 3 fiale SOS Shots che aiutano a riparare i danni dello styling e a proteggere i capelli.

-30% sul maxi formato di Shampoo Pantene Pro-V: con una formulazione senza coloranti, siliconi o olii minerali, è ideale per capelli deboli, spenti e danneggiati perché li nutre in profondità, rendendoli forti e lucenti.

-30% su set Herbal Essence all'olio di Argan: questo set di shampoo, balsamo e maschera all'olio di Argan è realizzato in collaborazione con i Giardini Botanici Reali di Kew. La composizione, infatti, è senza coloranti e paraffina, col 90% d'ingredienti naturali.

-25% sul set Pantene Hair Biology: si tratta di un set che comprende shampoo, balsamo e maschera ristrutturante all'Acido Ialuronico e Omega 9 per capelli crespi, secchi e spenti. Li rende sani e luminosi senza l'utilizzo di parabeni, coloranti e olii minerali.

-25% sullo Shampoo Head & Shoulders Men Ultra Total Care: questo shampoo antiforfora specifico per uomo è ideale per eliminare uno tra i più fastidiosi disturbi del cuoio capelluto. Combatte il prurito e i capelli grassi. Formulazione con minerali marini altamente efficace.

-25% sullo Shampoo Head & Shoulders Apple Fresh: anche in questo caso ci troviamo di fronte un prodotto che combatte prurito e forfora, con una protezione assicurata per 72 ore. La formulazione al profumo di mela è fresca e piacevole.

-25% su Shampoo Head & Shoulders Supreme Ripara: formulato con olio di Argan, che fortifica e rinvigorisce i capelli danneggiati dallo styling, con olio di Avocado che elimina il prurito e lascia i capelli morbidi e con un uso regolare elimina il 100% della forfora.

-25% su set volumizzante Herbal Essence Pompelmo Bianco e Menta di Mosa: in bottiglie senza BPA e con una composizione senza coloranti o paraffina, questo set composto da shampoo e balsamo al pompelmo bianco e menta di Mosa idrata i capelli senza appesantirli donando loro volume e vitalità.

-20% su set Herbal Essence al Latte di Cocco Nutriente: questo set di shampoo, balsamo e maschera idratante al latte di cocco, ricco di antiossidanti, vitamina C e rame, è in grado di ristrutturare i capelli e renderli morbidi e disciplinati.

-15% su confezione Shampoo Head & Shoulders Supreme Idrata: tra i prodotti in offerta su Amazon anche questo set da sei shampoo antiforfora Suprême Idrata, che si caratterizza per una formulazione a base di olio di Argan e di Cocco, entrambi favoriscono la ricrescita e l'idratazione in profondità dei capelli.