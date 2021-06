Il mondo dei blogger è un mondo relativamente nuovo: tra food blogger che si occupano di cibo e travel blogger che parlano di viaggi spiccano senza dubbio i beauty blogger, esperti di make up e bellezza che devono il loro successo principalmente a YouTube. Qualche anno fa infatti hanno iniziato a condividere sulla piattaforma video tutorial in cui mostrano step by step come realizzare le più disparate tipologie di trucco, permettendo così a chi li guardava di poterlo replicare a casa. Oggi, accanto ai beauty influencer, arrivano gli skinfluencer: sono esperti di beauty ma si occupano principalmente di skincare e la loro piattaforma di riferimento è TikTok. Il social cinese nell'ultimo anno ha cambiato il modo di concepire la bellezza e questa nuova tipologia di influencer condivide con milioni di follower i beauty tips essenziali per prendersi cura della pelle.

Chi sono e cosa fanno gli skinfluencer

Ma chi sono davvero gli skinfluencer? Giovani utenti di TikTok che hanno in media meno di 25 anni e che sono diventati tanto virali da influenzare il mercato cosmetico. Sono dei beauty blogger a tutti gli effetti che però si occupano soltanto di pelle e di skincare. Sui loro profili infatti troverete consigli su come effettuare una corretta skincare routine dalla detersione all'idratazione e suggerimenti sul tipo di prodotto da utilizzare. Proprio come succedeva su YouTube qualche tempo fa, gli skinfluencer provano e testano cosmetici facendo vedere come utilizzarli e condividendo la loro opinione al riguardo. Appassionati di bellezza e soprattutto di cura della pelle, il fenomeno skinfluencer è nato durante il primo lockdown quando la gente ha iniziato a trascorrere ancora più tempo sui social.

Una delle loro caratteristiche principali è la schiettezza: se non si trovano bene con un prodotto lo dicono senza girarci troppo intorno, guadagnandosi così la fiducia dei followers. Appassionati di skincare si, ma non esperti: gli skinfluencer infatti non vogliono sostituirsi ai dermatologi e medici, tanto che evitano accuratamente problematiche specifiche, come ad esempio la cura dell'acne o delle macchie solari. Il loro intento infatti è quello di fare un po' di chiarezza in fatto di skincare, aiutando soprattutto i più giovani e destreggiarsi tra la miriade di prodotti a disposizione. Non sono particolarmente amanti del fai da te mentre apprezzano la beauty routine coreana e giapponese.

Gli skinfluencer più seguiti

Tra i personaggi più celebri c'è Hyram Yarbro, classe 1996, ha iniziato a postare video a Marzo 2020 e oggi il suo account conta 6.8 milioni di followers. Sul suo profilo condivide recensioni sui prodotti con estrema sincerità e senza filtri, proponendo anche prodotti alternativi con caratteristiche simili a quelli più costosi, in modo da rendere la skincare accessibile a tutte le tasche.

Un altro skinfluencer celebre è Young Seok Yuh, attivo sia su Instagram e TikTok: ha lavorato per anni nell'industria della bellezza a contatto con i brand più famosi e oggi condivide video tutorial con i consigli su come prendersi cura della pelle e non ha filtri: "Se devo essere brutalmente onesto, sarò brutale e onesto".

A dimostrare che la bellezza non è solo effimera ci pensa invece Vi Lai: la TikToker condivide spesso video dove consiglia skincare routine efficaci ma minimal, in modo che anche chi non ha la possibilità di seguire una skincare routine completa possa prendersi cura della pelle in modo economico ma benefico. Inoltre Vi Lai parla del potere della bellezza e del prendersi cura di sè anche da un punto di vista psicologico, sostenendo che sia utile per combattere ansia e depressione.

Gli skinfluencer però non sono solo stranieri: tra le più influenti in Italia c'è Veronica Rocca, che non si occupa soltanto di skincare ma anche di ginnastica facciale per mantenere la pelle del viso giovane ed elastica.