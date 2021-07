Cristina Marino sta vivendo un momento davvero felice della sua vita: dopo essere diventata mamma della piccola Nina Speranza da poco più di un anno, ha finalmente coronato il suo sogno d'amore. A inizio giugno ha sposato il compagno Luca Argentero, pronunciando il fatidico sì a circa 12 mesi di distanza rispetto a quanto previsto (la pandemia ha infatti modificato in modo drastico i piani della coppia). I due hanno fatto il giro del paese in sidecar ma per la cerimonia hanno puntato su qualcosa tra pochi intimi, il tutto senza rinunciare all'eleganza. Oggi, a qualche settimana dalla fine della luna di miele, l'attrice è tornata a ricordare quella giornata speciale e lo ha fatto concentrando le attenzioni su alcuni dettagli inediti dell'abito indossato per le nozze.

L'abito da sposa di Cristina Marino è su misura

Al motto di "Come nelle favole", Cristina Marino si è servita dei social per postare delle nuove foto della sua giornata speciale, quella del matrimonio con Luca Argentero. Ha concentrato le sue attenzioni sullo splendido e romantico abito bianco sfoggiato sull'altare, rivelando alcuni dettagli inediti della creazione realizzata per lei da Giorgio Armani. Si tratta di un capo della collezione Haute Couture Armani Privé, un modello creato su misura dallo stilista in persona come dimostra il bozzetto con la dedica e la firma di Re Giorgio. Il vestito è a maniche lunghe, in pizzo macramè all-over con delle applicazioni floreali lungo tutta la silhouette. A renderlo iper sensuale non è solo la schiena nuda ma anche il tessuto trasparente che crea un provocante effetto vedo-non vedo.

in foto: Il bozzetto dell’abito firmato da Giorgio Armani

Dal velo all'acconciatura, i dettagli del look bridal di Cristina Marino

I dettagli che forse solo in pochi avevano notato? Lo strascico era lungo e completamente in pizzo, mentre il velo era extra long ma legato all'abito all'altezza delle spalle, così da trasformarsi in una sorta di cappuccio. Cristina non aveva mai dato alcuna informazione sulle scarpe indossate al matrimonio ma nelle ultime ore le ha mostrate in versione integrale: si tratta di un paio di sandali in raso bianco, un modello basic con un cinturino alla caviglia, il tacco alto e un'unica fascia sul collo del piede. Per quanto riguarda i capelli, ha fatto un doppio cambio look durante la cerimonia, passando da uno chignon morbido a una maxi treccia bassa decorata con dei piccoli fiorini. Nel giorno delle nozze la Marino non era forse una vera e propria principessa?