Sabato 5 giugno Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in gran segreto, coronando il loro sogno d'amore a un anno di distanza dalla nascita di Nina. Man mano che passano i giorni scopriamo nuovi dettagli sulla cerimonia: la coppia si è sposata nel bosco della loro casa di Città della Pieve, in Umbria, festeggiando tra gli ulivi. Ma soprattutto, finalmente è stato svelato il nome dello stilista che ha vestito gli sposi: sia Luca Argentero che Cristina Marino indossavano abiti Giorgio Armani realizzati su misura.

L'abito in pizzo a fiori di Cristina Marino

L'abito di Cristina Marino, romantico ed elegante, farà sicuramente tendenza tra le spose: l'attrice ha indossato un abito bianco in pizzo macramé della collezione Giorgio Armani Privé, creato appositamente per lei. Il vestito a maniche lunghe si caratterizzava per le applicazioni floreali sul tessuto trasparente, che lasciava intravedere le gambe. La schiena nuda poi aggiungeva un tocco di sensualità alla semplicità della silhouette, e per l'ampio strascico. Un vestito da vera principessa delle fiabe o da fata dei boschi, perfetto per la cornice degli ulivi. L'acconciatura rispecchiava questo mood: una treccia mossa con delle ciocche a incorniciare il viso e fiori tra i capelli.

in foto: Luca Argentero e Cristina in abiti Giorgio Armani

Luca Argentero in un completo blu

Anche Luca Argentero ha scelto un abito Giorgio Armani: un abito classico in tre pezzi blu, con camicia bianca e cravatta abbinata. Lo sposo indossava delle scarpe stringate lucide e l'immancabile fiore all'occhiello. L'eleganza della semplicità, unite alla magia della location, hanno reso la cerimonia a dir poco indimenticabile. Gli sposi su Instagram hanno ringraziato tutti per l'affetto ricevuto e hanno mostrato le fedi: "Call me Signora Argentero", ha scritto la sposa condividendo la sua gioia.