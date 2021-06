Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati lo scorso weekend e hanno così finalmente coronato il loro sogno d'amore. Avrebbero dovuto farlo lo scorso anno, ovvero poco dopo la nascita della figlia Nina Speranza, ma a causa della pandemia sono stati costretti a rimandare. Nonostante abbiano optato per una cerimonia intima e blindata, sono riusciti lo stesso a rendere tutto super romantico. Hanno pronunciato il fatidico sì in una chiesa di Città della Pieve, in Umbria, e subito dopo si sono concessi un giro in sidecar tra le strade del paese. Ora si stanno godendo uno splendido viaggio di nozze in costiera amalfitana e, tra foto alle fedi nuziali, panorami mozzafiato e look total white in pieno stile sposina, sono più dolci e adorabili che mai.

Il viaggio di nozze tra Positano e Capri

La luna di miele di Luca Argentero e Cristina Marino è tutta italiana, la coppia ha infatti deciso di passare i suoi primi giorni da marito e moglie in costiera amalfitana, per la precisione tra Positano e Capri. Gite in barca tra i Faraglioni, romantiche cene di fronte panorami mozzafiato, bagni in acque cristalline: i due non avrebbero potuto scegliere delle location più belle e suggestive (non a caso la Marino in una delle didascalie delle foto condivise ha scritto "Call it magic", facendo riferimento al titolo della canzone dei Coldplay). I neo-coniugi sembrano aver trovato il loro angolo di paradiso, ora non gli resta che godersi la "nuova vita" da Mr e Mrs Argentero.

in foto: Cristina Marino e Luca Argentero mostrano le fedi nuziali

I look total white di Cristina Marino

Cristina Marino non ha rinunciato alla sua passione per la moda durante il viaggio di nozze con Luca Argentero e, dopo aver incantato tutti con il suo romantico abito di pizzo firmato Armani Privé, ha continuato a vestirsi di bianco. Ha dato il via alla luna di miele con un bikini total white con reggiseno col ferretto e slip a vita altissima, è poi passata a un comodo maxi dress con le spalline ostili, mentre per un pranzo sul mare ha preferito un adorabile mini abito di pizzo Sangallo, un modello di Alberta Ferratti con lo scollo a barca e la gonna plissettata. Cosa ha indossato per il giro in barca? Ha puntato sul lino, abbinando dei pantaloni bianchi a una camicia annodata in vita. Insomma, Cristina non potrebbe essere più trendy: il suo stile da sposina è perfetto per una luna di miele romantica e trendy.