Creme viso da usare a 20 anni: i prodotti skincare per idratare la pelle e prevenire le rughe Idratare la pelle è fondamentale ad ogni età, anche a 20 anni: la corretta skincare dai 20 ai 30 anni permette di mantenere la pelle morbida, idratata ed elastica senza bisogno di ricorrere alle creme anti rughe che in questo periodo non sono necessarie. L’importante è saper scegliere i giusti prodotti in base al tipo di pelle: ecco come prendertene cura nel modo corretto.

Idratare la pelle è fondamentale anche quando si è giovanissime: a 20 anni la skincare ha l'obiettivo di idratare la pelle e mantenerla elastica, prevenendo così la formazione delle rughe che potrebbero comparire negli anni successivi. Non si parla quindi di vere e proprie creme antirughe che a 20 o 25 anni non sono necessarie, bensì di creme viso scelte a seconda della propria tipologia di pelle per prevenire i segni del tempo e rendere la pelle luminosa e sana. La corretta skincare routine da usare a 20 anni non prevede solo l'utilizzo di creme per rallentare l'invecchiamento ma anche di detergenti e struccanti per pulire a fondo la pelle. Scopri tutti i prodotti da utilizzare per curare al meglio la tua pelle a 20 anni!

Le migliori creme viso da usare a 20 anni

Spesso a 20 anni si ritiene superficiale l'applicazione della crema viso, pensando che sia un cosmetico non necessario per le pelli giovani. In realtà la pelle ha bisogno di idratazione anche a 20 anni: non si tratta quindi di applicare la crema per contrastare le rughe, che nella maggior perte dei visi a 20 anni sono ancora assenti, ma di prevenirle mantenendo la pelle elastica, idratata e compatta. Le creme viso migliori da applicare a 20 anni sono leggere, con una consistenza in gel fresca e che si assorbe facilmente, da applicare sia al mattino che alla sera dopo la detersione.

Oxygen Infusion Creme di Prai Beauty

Tra i prodotti da provare c'è ad esempio la Oxygen Infusion Creme di Prai Beauty con un quadruplo complesso all'ossigeno che lavora sulla luminosità e sui livelli di idratazione della pelle. Al suo interno contiene le vitamine A-C-E e l'olio di semi d'uva che hanno sulla pelle un effetto antiossidante. Applicandola costantemente migliora i livelli di assorbimento dei principi attivi per donare alla pelle un aspetto più compatto e un un livello di comfort migliore oltre che una meravigliosa sensazione di morbidezza.

A chi è indicata: una crema adatta anche alle pelli più giovani, soprattutto a quelle che tendono ad essere spente, secche e disidratate.

Quando usarla: si può applicare sul viso asciutto dopo la detersione, mattino e sera.

Rose Face Cream di Fresh

Una crema viso idratante che regala un'idratazione intensa e duratura. La sua formula lenitiva e rimpolpante rende l'incarnato radioso e compatto, mentre la texture rinfrescante dona alla pelle un effetto bonne mine. La Rose Face Creamd di Fresh si assorbe velocemente e dona un finish luminoso e vellutato senza ungere.

A chi è indicata: una crema viso adatta a tutti i tipi di pelli, da quelle normali a quelle più secche che necessitano di una maggiore idratazione.

Quando usarla: si applica quotidianamente su viso e collo, mattino e sera, per una pelle idratata e luminosa.

Hydrafast 24H Cream SPF15 di Face D

Una crema che oltre ad idratare ha anche una leggera azione di protezione solare. Hydrafast 24H Cream SPF15 di Face D invece è una crema altamente idratante, fresca e leggera che si assorbe rapidamente. Contiene acido ialuronico a 5 pesi molecolari che garantisce un'idratazione profonda regalando luminosità anche alle pelli più secche.

A chi è indicata: è una crema adatta per ogni tipo di pelle, anche per le più sensibili. In particolare è indicata per le pelli molto secche che hanno bisogno di ritrovare idratazione, elasticità e comfort.

Quando usarla: applicare al mattino dopo la detersione.

Cloud Dew di Summer Fridays

Una crema gel ultra leggera per nutrire anche la pelle più disidratata: Cloud Dew di Summer Fridays, grazie ai tre tipi di acidi ialuronici contenuti al suo interno che dona alla pelle un'idratazione estrema e un effetto rimpolpato. La formula senza olio è ricca di ceramidi, minerali e aminoacidi per aiutare a rafforzare la barriera di idratazione, mentre i suoi potenti antiossidanti e gli enzimi di ananas illuminanti aiutano a migliorare visibilmente il tono e la struttura della pelle.

A chi è indicata: una crema adatta alle pelli più secche che hanno bisogno di idratazione e nutrimento profondo.

Quando usarla: dopo la detersione, al mattino oltre ad idratare la pelle prepara la pelle all'applicazione del trucco, mentre applicata la sera dona una sensazione di confort e freschezza.

Come curare la pelle del viso a 20 anni

Per curare la pelle a 20 anni non è importante solo la crema ma anche eseguire una corretta skincare routine in base al tipo di pelle. Non è necessario appesantire la pelle con troppi cosmetici: le pelli giovani infatti, quando non presentano particolari problematiche, possono seguire lo Skinimalism, ovvero la skincare routine minimal ed essenziale. Lo step fondamentale è la detersione: pulire a fondo il viso al mattino e alla sera con un detergente è il primo passo fondamentale per avere sempre una pelle curata e luminosa. Scegli i detergenti in base al tipo di pelle: se hai una pelle acneica punta su prodotti delicati evitando i saponi e i prodotti eccessivamente schiumogeni, mentre se hai la pelle secca e disidrata potrai scegliere prodotti più ricchi e nutrienti. Le pelli miste potranno invece indirizzarsi sui prodotti purificanti e contrastano l'eccesso di sebo e rendono la pelle più equilibrata e meno lucida.