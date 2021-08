Cosa mettere nel beauty case: la lista dei 10 prodotti indispensabili Il beauty case è una borsa da viaggio da riempire con tutti i prodotti per la cura e l’igiene personale. Per organizzare al meglio un beauty case, ottimizzare gli spazi e eliminare il superfluo è necessario preferire solo i prodotti essenziali e poco ingombranti. Che sia una vacanza al mare o in montagna, in campeggio o un viaggio in aereo, vediamo quali sono i 10 prodotti che non possono mancare in un beauty case.

Il beauty case, o toiletry bag, è una custodia per cosmetici, trucchi e prodotti per l'igiene personale da portare con sé in viaggio o in vacanza, che sia al mare, in campeggio o in montagna. Quando si è in procinto di programmare una villeggiatura, questa borsa da viaggio diventa un elemento indispensabile, che sia da uomo o da donna. Questo perché contiene tutta una serie di prodotti, accessori e articoli che si rivelano importantissimi durante la beauty routine quotidiana.

Oltre ai prodotti per l'igiene personale come spazzolino o dentifricio, make up, deodoranti ma anche creme viso e corpo, un beauty case si può organizzare anche con altri accessori utili come pinzette, forbicine, lime o tagliaunghie.

Le esigenze possono cambiare notevolmente in base al tempo di pernottamento e al tipo di viaggio che si intende programmare. Al mare si può pensare di portare con sé creme solari e doposole, in campeggio e in montagna si avrà bisogno di spray anti-zanzare o dispositivi dopopuntura. Per chi prenota un viaggio in aereo, inoltre, i flaconcini per trasportare i liquidi diventano essenziali.

Cosa mettere in un beauty case, dunque? Questa domanda sorge spontanea alla vigilia di una partenza e noi abbiamo pensato di elencare 10 prodotti che non possono mancare in un beauty case: vediamoli nel dettaglio.

Lista dei 10 prodotti indispensabili da mettere nel beauty case

Preparare la valigia prima di partire per una vacanza significa anche pensare a cosa mettere nel beauty case. La lista dei prodotti essenziali prevede tutta una serie di articoli per l'igiene personale ma anche per la cura del viso o del corpo, specie se non si ha intenzione di prenotare un hotel e quindi si ha necessità di portare con sé i propri prodotti must-have.

In linea generale le cose che non possono mancare in un beauty case sono:

1. Spazzolino e dentifricio: in un beauty case questi sono i due articoli che non possono proprio mancare, anche perché sono indispensabili per l'igiene personale e si utilizzano quotidianamente più volte al giorno.

2. Deodorante o profumo: anche questi due prodotti fanno parte di quelli indicati per l'igiene personale. Sono utili per sentirsi freschi, evitare il sudore e restare profumati tutta la giornata.

3. Spazzola o pettine: tra gli accessori importanti da portare con sé troviamo la spazzola o il pettine. Sono tra gli elementi da non dimenticare mai perché fondamentali per la beauty routine quotidiana, che tua sia un uomo o una donna. Per creare pettinature particolari oppure solo per legare i capelli e sentirsi più fresche e comode si potrebbero aggiungere anche pinze, forcine e fermagli.

4. Forbicine, lime o tagliaunghie: le mani sono il biglietto da visita di una persona e, proprio per questo motivo, in un beauty case spesso si ha l'esigenza di inserire questo tipo di prodotti. Si rivelano utili nel caso in cui si volesse procedere a una manicure o pedicure veloce in vacanza, ma non solo: anche nel caso in cui si spezzasse un'unghia durante un'attività. A questi accessori potreste anche aggiungere uno smalto a piacere per completare le operazioni di cura delle unghie oppure dei cerotti callifughi, specie se si è soliti utilizzare scarpe alte oppure si ha intenzione di praticare lunghe camminate, trekking o sport simili.

5. Lamette o rasoi: per uomini o per donne, beauty routine significa anche eliminare i peli superflui, che siano dal viso, dalle ascelle o dalle gambe. Chi è in vacanza e non può prenotare un appuntamento dall'estetista, rasoi, lamette o epilatori elettrici rappresentano la soluzione più facile e veloce.

6. Shampoo, balsamo e creme idratanti viso e corpo: una skin-care che si rispetti prevede l'applicazione di creme viso e corpo, anche in vacanza. Oltre a shampoo, balsamo o maschere per capelli. Per ottimizzare gli spazi andrebbero preferiti bottigline e flaconcini da viaggio, in modo da avere a disposizione i propri cosmetici preferiti senza ingombro.

7. Salviettine struccanti o acqua micellare con dischetti di cotone, che siano monouso o lavabili.

8. Make up: il concetto di essenziale in questo caso varia molto dalle esigenze personali. Che sia per un look acqua e sapone o per un trucco più impegnativo, ognuno ha il proprio set di articoli irrinunciabili che non possono mancare nel proprio beauty case. I cosmetici che potrebbero considerarsi fondamentali si possono ridurre a 5: un mascara, una matita occhi, un temperamatite, un rossetto o un burro cacao e una BB cream che funge anche da idratante viso.

9. Accessori Make up: stiamo parlando di tutta una serie di pennelli per gli ombretti, spugnette per il fondotinta, pettini per sopracciglia ma anche specchietti utili per darsi un ultimo sguardo prima di uscire di casa.

10. Medicinali e cerotti: un kit di primo intervento per rimediare a piccoli incidenti quotidiani o a imprevisti in vacanza non è mai da sottovalutare.

Come organizzare un beauty case da viaggio

Organizzare un beauty case da viaggio significa prima di tutto ottimizzare gli spazi e eliminare il superfluo. Evitate di portare prodotti ingombranti e poco utili e limitatevi a inserire nella vostra borsa da viaggio solo l'essenziale, quello di cui proprio non potete fare a meno.

Se non avete a disposizione un beauty case capiente e con degli scomparti, ma ne possedete uno dal design molto essenziale, esistono dei trucchi che potete mettere in pratica:

Preferite i campioncini di prodotti cosmetici

Utilizzate i flaconcini da viaggio per i liquidi

Raggruppate e ordinate i prodotti per categoria

Scegliete cosmetici 2 in 1

Preferite prodotti solidi per sostituire i liquidi

