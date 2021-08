Com’era Tommaso Zorzi da piccolo: le foto dell’influencer da bambino con i capelli biondi Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi più richiesti del momento. Oggi siamo abituati a vederlo con outfit eccentrici e un taglio di capelli corto, ma negli anni il suo aspetto è cambiato notevolmente: lo dimostrano le foto condivise nelle sue Storie di Instagram, in cui l’influencer si mostra da adolescente e da bambino.

A cura di Beatrice Manca

L'influencer Tommaso Zorzi sta vivendo il suo momento d'oro: dopo aver vinto l'ultima edizione del Grande Fratello Vip è stato scelto come opinionista per L'Isola dei famosi e ormai è lanciatissimo come uno dei volti televisivi del momento. Siamo abituati a vederlo sul piccolo schermo con i suoi look eccentrici e originali, dalle camicie stampate alle borse di lusso per la spiaggia, ma com'era da piccolo? Tra uno scatto al mare e uno a bordo piscina, l'influencer milanese ha condiviso due foto inedite del suo passato: in una aveva 17 anni, nell'altra era solo un bambino. Gli anni sono passati, ma lo sguardo "birbante" e sagace è rimasto esattamente lo stesso.

Tommaso Zorzi a 17 anni

Elegantissimo già da adolescente: Tommaso Zorzi ha condiviso tra le storie di Instagram una sua foto di quasi dieci fa, di quando aveva 17 anni. Nella foto indossa uno smoking con il papillon e porta i capelli pettinati di lato con un po' di gel. Le conferma che la moda e lo stile sono sempre stati nel dna del giovane rampollo milanese fin da adolescente: oggi Zorzi ha 26 anni e porta i capelli cortissimi, alternando look eleganti e casual sempre con un tocco personale. Nello scatto era presente anche un'altra ragazza, oscurata per proteggerne la privacy.

Tommaso Zorzi da bambino

Successivamente Zorzi ha voluto scavare ancora più indietro nel baule dei ricordi, postando un'altra foto di quando era bambino. Il piccolo Tommaso è ritratto nel bosco, con un paio di pantaloni cargo marroni e una maglietta verde con la scritta FBI: questo dettaglio gli ha dato il pretesto per trasformare la foto in un meme. Zorzi scherza sul fatto che quando è geloso è capace di mettersi a indagare su potenziali rivali peggio delle squadre dell'Fbi. Non è la prima volta che pubblica foto della sua adolescenza e della sua infanzia: spesso sui social ha mostrato la sua trasformazione da teenager con i capelli lunghi all'uomo che è oggi. Anche in questa foto da bambino ha i capelli chiari e lunghi sulla fronte, ma lo sguardo "birbante" è inconfondibile e non è mai cambiato.