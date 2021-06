Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita: dopo aver vinto il GF Vip è diventato super richiesto in tv, ottenendo sia un programma tutto suo intitolato Punto Z che il ruolo di opinionista a L'isola dei famosi. Come se non bastasse, sembra aver trovato anche l'amore al fianco di Tommaso Stanzani, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi con cui viene paparazzato sempre più spesso tra le strade di Milano. È proprio in sua compagnia che si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Forte dei Marmi. L'influencer poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare un accessorio extra lusso che ha completato in modo originale i look da spiaggia.

I look per l'estate 2021 di Tommaso Zorzi

L'estate 2021 è alle porte e, complice il caldo, sono moltissime le star che si stanno concedendo le prime vacanze in giro per l'Italia. Forte dei Marmi come al solito è tra le mete più gettonate: dopo Elisabetta Gregoraci e i Ferragnez, anche Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno soggiornato in uno degli hotel di lusso della cittadina toscana. È stato però soprattutto l'influencer ad attirare le attenzioni del pubblico e il motivo è molto semplice: ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona fashion. Cosa sta indossando per la vacanza al mare? Bermuda freschi, camicie floreali, t-shirt con stampe originali sul petto e ciabatte griffate.

in foto: Tommaso Zorzi con la maxi bag di Chanel

Tommaso Zorzi ha una nuova borsa griffata

La cosa particolare è che Tommaso non ha usato i classici zaini o borsoni per completare i suoi outfit da mare, ha preferito un accessorio trendy ed extra lusso. Di cosa si tratta? Di una maxi borsa Chanel, per la precisione una tracolla oversize in pelle d'agnello azzurra, con la catena da portare sulla spalla e l'iconica doppia C in metallo gold sulla chiusura. Sul sito ufficiale della Maison non è disponibile lo stesso modello, le bag formato XL sono in vendita solo in nero e costano 5.500 euro. In azzurro, invece, ci sono solo le iconiche Chanel 19 e il loro prezzo si aggira tra i 4.200 e i 4.500 euro. Dopo aver mostrato alcune delle valigie griffate conservate nel suo nuovo guardaroba, Zorzi ha confermato di avere una vera e propria passione per le borse di lusso.