Come vestirsi a Halloween senza costume: 5 idee semplici con abiti che hai già Se siete invitati a una festa di Halloween e non volete travestirvi, niente paura: anche senza costume si può fare un figurone con abiti che abbiamo tutti in casa. Basta giocare sui colori della stagione, dall’arancio al nero, e sbizzarrirsi con il make up e con gli accessori: ecco 5 look “brevettati dalle star” a cui ispirarsi.

A cura di Beatrice Manca

Joe Jonas e Sophie Turner, foto da Instagram

La notte più spaventosa dell'anno è alle porte: il 31 ottobre si festeggia Halloween e sicuramente saranno in molti ad approfittare del weekend per organizzare feste e serate a tema. Per chi ama i costumi e i travestimenti di Halloween mascherarsi è un divertimento, ma per gli altri può essere difficile scegliere come vestirsi. Niente paura: si può fare un figurone ai party anche senza travestirsi, usando abiti che abbiamo tutti in guardaroba. Si può scegliere un look ispirato a Harley Quinn, Mercoledì Addams o La sposa Cadavere giocando con gli accessori o con un make up "spaventoso". Anche i colori della stagione ci vengono in aiuto, dall'arancio zucca al viola delle streghe. Ecco alcune idee semplicissime da realizzare con gli abiti che abbiamo già, sia da soli che in coppia con amici e partner.

1. La strega: gonna lunga e velluto

Partiamo dai grandi classici: niente fa più Halloween che vestirsi da strega. Il look è molto semplice da ricreare e permette di sfruttare una tendenza dell'Autunno 2021, cioé il velluto. Un abito lungo in velluto nero è perfetto per ricreare il look, ma va bene anche una gonna lunga o un top da infilare in una gonna ampia in tulle, magari aggiungendo una cintura con la fibbia quadrata. Per completare il look bastano un paio di stivali alti e un make molto accentuato sugli occhi, sui toni del viola e del nero. Volete esagerare? Un cappello a punta o un paio di corna come quelle indossate da Angelina Jolie in Maleficent, che si trovano facilmente in commercio nei negozi di giocattoli e costumi.

Angelina Jolie sul red carpet di Maleficent

2. La zucca: total look arancio

Halloween è l'occasione giusta per tirare fuori dall'armadio tutti i capi color arancione: un maglione o una felpa oversize per esempio sono perfetti per interpretare una zucca stregata. Bastano un paio di collant dello stesso colore e magari alcuni adesivi per simulare occhi e bocca e il costume fai-da-te è pronto. Questo costume è molto gettonato anche per i bambini: Chiara Ferragni ha vestito da zucca la piccola Vittoriae il risultato era assolutamente adorabile.

Chiara Ferragni con la piccola Vittoria

3. Il fantasma: vestito bianco e cerone

Il costume più semplice della storia è quello da fantasma: un vecchio lenzuolo, due buchi e si è pronti per uscire. Semplice ma sempre d'effetto: anche Lady Gaga si mascherò da fantasma a Parigi, facendo un figurone. Se però non volete restare tutta la sera con un lenzuolo sopra alla testa il trucco è semplice: maglione e pantaloni bianchi e una generosa dose di trucco teatrale sul volto. Occhi neri e cerone faranno il resto della magia (e la mascherina FFP2 in questo caso è un'ottima alleata!)

4. La famiglia Addams

Se siete in coppia o in un gruppo di amici perché non provare i look della famiglia Addams? Una coppia può impersonare Morticia e Gomez, mentre due amiche possono essere Morticia e Mercoledì. I costumi sono molto semplici da realizzare: Morticia indossa un abito nero aderente, Gomez un completo gessato e i baffi, Mercoledì un abito con colletto (non dimenticatevi le trecce!) e Dudley una t-shirt a righe. L'effetto gruppo è quello che renderà il costume riconoscibile. Non a caso le star lo amano: tre anni fa Sophie Turner e Joe Jonas ci regalarono uno straordinario costume di coppia a tema Addams.

Sophie Turner e Joe Jonas vestiti da Addams

5. Crudelia De Mon: look black&white e guanti

Il mondo del cinema ci viene in aiuto con nuove ispirazioni: il film Cruella, ad esempio, ci ha regalato una nuova versione del personaggio Disney di Crudelia De Mon, molto più stilosa e sofisticata. Per ricreare il look di Emma Stone serve innanzitutto la celebre parrucca bicolore, da indossare con abiti black&white. Fantasie optical, a righe o a quadretti non importa: l'accostamento dei due colori renderà il look assolutamente riconoscibile. Il tocco in più? I guanti, il rossetto rosso fuoco e il bastone da passeggio.