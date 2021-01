in foto: tutti i rimedi più efficaci per eliminare le smagliature rosse e bianche

Le smagliature sono un fastidioso inestetismo della pelle conosciuto in dermatologia con il nome di strie distansae. Delle piccole e antiestetiche cicatrici bianche o rosse, striate ed irregolari, che possono comparire su diverse zone del corpo -come seno, fianchi, pancia, cosce e glutei.

Le smagliature sono causate dalla rottura delle fibre di collagene e dalla perdita di elasticità dei tessuti più profondi del derma, che danneggiandosi generano sull'epidermide queste micro-lesioni striate.

In molti si chiedono come eliminare le smagliature e se sia possibile ottenere risultati efficaci senza ricorrere al laser o altri trattamenti di chirurgia estetica. Le smagliature possono essere eliminate combinando l'utilizzo di prodotti specifici, attività sportiva e sane abitudini alimentari, ma solo se trattate in tempo: il rischio è che diventino indelebili.

Vanno perciò contrastate sin dalla prima comparsa, e cioè quando presentano un colore rossastro-violaceo, prima ancor di diventare bianche e più difficili da togliere. La cancellazione definitiva in questo caso può avvenire solo ricorrendo alla medicina estetica.

Per avere un quadro completo sull'argomento vi illustreremo come eliminare le smagliature con prodotti e rimedi efficaci e vi daremo tutti i suggerimenti più utili per prendervi cura del vostro corpo.

Le cause della comparsa delle smagliature

Le smagliature sono delle lesioni subite dalla pelle che lasciano piccoli solchi cicatriziali sul corpo. La causa principale della loro comparsa è la perdita di elasticità del derma con conseguente rottura delle fibre di collagene.

La formazione delle smagliature avviene a seguito di continue variazioni di peso, il cosiddetto effetto yoyo, durante e dopo la gravidanza, e più in generale con il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Man mano che si cresce, infatti, la pelle inizia ad invecchiare e ad essere naturalmente meno elastica e a perdere tonicità, se non allenata facendo la giusta attività fisica. Quelli appena citati sono i principali fattori di rischio.

In effetti la loro comparsa avviene in quelle aree del corpo più soggette ad ingrassare e dimagrire. Nelle donne le smagliature compaiono principalmente in zone come seno, pancia, fianchi, cosce e glutei. Anche gli uomini possono vederne la comparsa ma in aree del corpo diverse da quelle femminili, come schiena, zona lombare e torace.

In casi specifici come le smagliature in gravidanza la zona più colpita è la pancia. Durante i nove mesi si inizia ad ingrandire e la pelle a tendersi sempre più, causando la comparsa delle prime smagliature rossastre. Dopo il parto, invece, la pelle tenderà a rilassarsi, stressando ulteriormente il derma. Una situazione analoga si presenta anche in casi di sovrappeso e dimagrimento.

In casi meno comuni possono comparire a causa di alcune malattie come quella di Cushing (eccessiva produzione di cortisolo) oppure a seguito di terapie farmacologiche a base di cortisone, che indebolisce l'elastina del derma.

Differenze tra smagliature rosse e bianche

Il colore della smagliatura varia in base allo stadio evolutivo della lesione e suggerisce quali trattamenti preferire per eliminarla.

Al momento della comparsa appaiono di un colore rosso-violaceo e spesse, la fase in cui sono più facili da eliminare, e nell'arco di pochi mesi diventano man mano più chiare e sottili fino a raggiungere una tonalità bianco perla.

Purtroppo non tutte le smagliature possono essere eliminate senza ricorrere alla chirurgia estetica. Quelle rosse o violacee, essendo più recenti, possono essere contrastate con con creme e trattamenti anti-smagliature, che stimolino la produzione di collagene ed elastina. Se applicati con costanza nella propriacura del corpo, insieme ad attività fisica e cibi ricchi di Vitamine A, C ed E, vi aiuteranno ad eliminarle prima che diventino bianche e a prevenirne la comparsa.

Eliminare le smagliature bianche in modo definitivo, invece, è più difficile. Essendo più vecchie possono essere attenuate, ovvero ridotte in modo considerevole attraverso trattamenti specifici, come cosmetici anti-smagliature e dermoroller. In alternativa solo la chirurgia estetica riesce a rimuovere completamente quelle bianche, con il laser o la microdermoabrasione.

Tuttavia non è possibile definire in quanto tempo possano essere eliminate, di norma dipende dalla loro età, lunghezza e profondità, oltre che dall'efficacia del trattamento scelto.

Come togliere le smagliature

Esistono diversi trattamenti efficaci che vi aiuteranno a togliere le smagliature rosse e in alcuni casi quelle bianche. I rimedi migliori per combattere le smagliature sono quelli che stimolano la produzione di collagene ed elastina, in modo da rendere la pelle più elastica, idratata e tonica.

Ci sono prodotti cosmetici anti-smagliature, in fiale, siero, olio o creme, ad azione mirata che servono a combattere le smagliature e a prevenirne la formazione. Esistono poi alcuni rimedi biologici con estratti vegetali naturali che, pur agendo più lentamente, riescono comunque a regalare risultati soddisfacenti, soprattutto nel prevenirne la comparsa.

In caso di smagliature bianche, più difficili da debellare, potete abbinare all'utilizzo di prodotti specifici un buon dermaroller, un rullo da passare sulla pelle per aumentarne l’elasticità, o optare per i più costosi trattamenti di chirurgia estetica come il laser.

Inoltre per prevenire la comparsa delle smagliature è bene seguire una corretta cura della pelle. Utilissimi i massaggi a base di olio di mandorle dolci o di rosa mosqueta, per favorire circolazione e produzione di collagene, oppure gli impacchi di fanghi termali per stimolare la rigenerazione dei tessuti.

Abbinate poi esercizio fisico e alimentazione ricca di cibi a base di vitamina A, E e C -come limone, kiwi, spinaci, pomodori, asparagi, mandorle e olio di oliva. Tutte azioni per prevenire la loro comparsa o per impedire che diventino bianche.

Un ulteriore accorgimento è di non utilizzate abiti troppo stretti o aderenti che impediscono una corretta circolazione sanguigna, che favorisce la comparsa della smagliatura.

Questi sono tutti i rimedi a disposizione per ridurle, vediamo però nel dettaglio come eliminare le smagliature con i prodotti giusti.

I rimedi più efficaci per eliminare le smagliature

Esistono diversi prodotti cosmetici, anche biologici, da poter utilizzare per rimediare alla comparsa delle smagliature. Alcuni da utilizzare su tutto il corpo e altri pensati per il trattamento di zone specifiche, come il seno.

I trattamenti anti-smagliature possono essere in crema, fiale, siero o olio. Alcuni avranno una texture più doppia, che necessita di massaggiare la zona per qualche minuto, altri invece, come i sieri, sono di più facile assorbimento.

I migliori brand in ambito cosmetico, come Rilastil, Somatoline, Lierac, offrono numerose alternative per ridurre le smagliature bianche o trattare quelle rosse, fino ad eliminarle.

Le creme per smagliature migliori oltre a ridurre l'inestetismo, aiutano anche a prevenire la comparsa di nuove microlesioni. Hanno un'azione nutriente e alcune possono essere utilizzate anche durante la gravidanza o per trattamenti post-parto.

Anche l'olio anti-smagliature possiede proprietà idratanti che aiutano ad aumentare l'elasticità della pelle e conferire maggiore tonicità. Vanno applicati sulla zona desiderata o su tutto il corpo e massaggiati fino al totale assorbimento.

I sieri e le fiale, invece, sono più concentrati rispetto alle creme, agiscono più in profondità e sono molto utili soprattutto in caso di smagliature profonde. Vanno applicati la sera perché durante la notte si riattiva il micro circolo sanguigno che ne potenzia l'azione e fa sì che la cute riesca ad assorbirlo meglio. Sono più indicati da usare in età avanzata o in caso di inestetismi più gravi.

In generale per favorire l'azione efficace del prodotto, la giusta idratazione della pelle e il corretto assorbimento del prodotto anti-smagliature scelto, massaggiate l'area da trattare con un movimento circolatorio ed esfoliate la pelle con uno scrub, anche due volte a settimana, in modo da eliminare le cellule morte della pelle.

Crema intensiva anti-smagliature Rilastil

Un trattamento intensivo adatto per tutto il corpo, quello più apprezzato tra quelli in commercio, che nutre la pelle per eliminare le smagliature in modo graduale.

La crema anti-smagliature della Rilastil ha una texture cremosa, va applicata sulla pelle ogni sera dopo la doccia e massaggiata per alcuni minuti fino al totale assorbimento. Molto efficace anche per prevenire la comparsa di nuove smagliature, oltre che per attenuare quelle già presenti sul corpo. La sua azione riesce a favorire la ristrutturazione degli amminoacidi essenziali, ossia della matrice dermica.

Dopo alcune applicazioni la pelle sarà più morbida ed elastica e visibilmente più levigata. Per favorirne l'azione è bene massaggiarla in modo circolare facendo un massaggio rilassante che attiverà anche la circolazione.

Si consiglia di esfoliare la pelle utilizzando uno scrub in modo da eliminare le cellule morte dell'epidermide e favorire l'azione della crema Rilastil contro le smagliature.

Crema elasticizzante Somatoline Cosmetic

Il trattamento elasticizzante Somatoline è pensato per donare elasticità alla pelle e la rigenerazione cellulare.

A base di vitamina E, olio di germi di grano e olio di Jojoba, questa crema rassodante aiuta ad attenuare le smagliature rosse e a prevenirne la comparsa.

Ha azioni nutrienti, antiossidanti e restituenti, favorendo la corretta sintetizzazione delle fibre di elastina, con risultati evidenti già in due mesi di applicazione.

Olio Bio-Oil per trattamento anti-smagliature e cicatrici

Il BIO-OIL per cicatrici e smagliature di rapido assorbimento, aiuta a ridurre le cicatrici antiestetiche come le smagliature

Assicura un'azione rigenerativa e idratante, rinvigorendo l'elasticità cutanea. Proprio per questo è molto efficace anche per prevenire la formazione di nuove striature.

Arricchito con vitamine ed estratti vegetali che favoriscono la sua funzione cicatrizzante, restituendo una pelle liscia, compatta ed elastica. Ideale anche per pelli sensibili.

Olio elasticizzante de I Provenzali anche in gravidanza

L'olio elasticizzante biologico de I Provenzali aiuta ad attenuare la formazione delle smagliature durante la gravidanza.

Ideale per tutte le neomamme grazie alla sua formula 100% vegetale, con olii biologici pressati a freddo tra cui olio di mandorle dolci, di girasole, di sesamo e di cartamo insieme alla vitamina E.

Rende la pelle molto più tonica, favorisce l'idratazione e l'elasticità cutanea sin dal primo mese di gravidanza. Per il totale assorbimento va massaggiato sulla pancia, o nell'area desiderata, con movimento circolare.

Dermaroller per contrastare le smagliature

Il dermaroller TinkSky al titanio è un accessorio per la cura del corpo che aiuta a ridurre le smagliature, anche quelle bianche. Un'alternativa da utilizzare rispetto ai costosi trattamenti laser, che restano però l'unica soluzione per rimuovere le smagliature bianche in modo definitivo.

Va passato sulla pelle, nella zona desiderata o anche su tutto il corpo, per favorire la produzione di collagene ed elastina. Efficace per rimuovere le smagliature, oltre che per la riduzione di rughe e cellulite e per ridurre la perdita di capelli.

La sua tecnologia frutta l'azione dei micro-aghi per rendere la pelle più liscia e combattere le smagliature, inoltre è anche un valido alleato contro la cellulite.

Il suo funzionamento è davvero molto semplice: fatelo scorrere sul corpo per simulare l'azione di un massaggio, attiverete così anche la circolazione sanguigna e il naturale processo di guarigione della pelle.

I trattamenti per eliminare le smagliature: laser e microabrasione

In caso di smagliature bianche uno dei sistemi più utilizzati per combatterle è il laser, capace di stimolare la produzione di collagene negli strati più profondi della pelle e rigenerare i tessuti.

Esistono più tipologie di laser utilizzate nella medicina estetica, alcune più efficaci per rimuovere quelle rosse, altre studiate per il trattamento delle smagliature bianche.

Quello a luce pulsata, più indicato per eliminare le smagliature rosse, di recente formazione, che agisce sulla crescita del collagene. La fitotermolisi frazionale, invece, è un trattamento laser che impiega micro-fasci di luce che attraverso la generazione di microlesioni cutanee riesce a rigenerare i tessuti superiori della pelle, cioè l'epidermide.

Il laser ad eccimeri, invece, agisce sulla pigmentazione della pelle e, stimolando la produzione di melanina, ripigmenta le smagliature bianche, attenuandole.

La microdermoabrasione è ad oggi il sistema ritenuto più efficace per eliminare le smagliature bianche di vecchia formazione. Un getto di micro-cristalli di alluminio che esfolia la pelle, rendendola più liscia e compatta.