Niente spellature, colorito ambrato e uniforme: sono questi gli obiettivi della prossima estate per l'abbronzatura del corpo e del viso. Ma quando si tratta di cute e sole non bisogna mai abbassare la guardia. Soprattutto se si parla della pelle del viso che è diversa rispetto al resto del corpo, essendo più delicata e sottile, e quindi più facilmente soggetta ad arrossamenti e scottature. È necessario quindi utilizzare delle protezioni ad hoc e degli accorgimenti specifici per evitare antiestetiche e soprattutto potenzialmente dannose scottature e macchie. La professoressa Gabriella Fabbrocini, direttrice della Clinica dermatologica dell'Università Federico II di Napoli ha stilato per Fanpage.it alcuni consigli da seguire per prenderci cura della pelle del viso in estate.

1. Attenzione al contorno occhi

Una delle zone più delicate della pelle del viso è il contorno occhi. "Tutta la zona perioculare è estremamente sottile e a rischio di scottature e reazioni allergiche, soprattutto se già di partenza la pelle è particolarmente sensibile". In questo caso ciò che conta, oltre alla qualità della crema ("Preferibilmente scegliamole tra quelle in vendita in farmacia e non al supermercato" sottolinea Fabbrocini), è l'applicazione. "Dobbiamo essere costanti e sopratutto metterla più volte durante la giornata al mare".

2. La zona labbra e l'ipercheratosi

Sottile come il contorno occhi è la zona perilabiale. "Anche questa è una parte del viso particolarmente delicata – continua la dottoressa – Essendo la cute molto sottile c'è il rischio che si formino delle ipercheratosi". L'ipercheratosi è un ispessimento della pelle dovuto a una scorretta e troppo frequente esposizione ai raggi solari. "Si tratta di un meccanismo di difesa: la pelle sottile per difendersi dal sole si ispessisce". Anche in questo caso la parola d'ordine è protezione: "Usiamo delle buone creme protettive, applichiamole spesso e questo ci metterà al riparo da scottature e macchie".

3. Come scegliere la crema giusta

Scegliere la crema può non essere facile. E mettiamoci anche la pigrizia di portare con sé – per poche ore di mare – una protezione differente per il viso e una per il corpo. "In farmacia si trovano tantissime creme che vanno bene sia per il corpo che per il viso. – tranquillizza Fabbrocini – Non è necessario acquistare creme specifiche. Il mio consiglio è scegliere delle creme che prevedano un buon equilibrio tra principi attivi e che contengano pochi conservanti". Oggi l'industria cosmetica ha fatto passi da gigante: "Esistono creme a base di filtri chimici, fisici o ottici e alcuni sono davvero estremamente schermanti e protettive, ma in grado di favorire un'abbronzatura omogenea".