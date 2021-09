Chrissy Teigen, un anno fa l’aborto spontaneo: da allora ha capito quanto è preziosa la vita A distanza di un anno dalla perdita di Jack, a causa di un aborto spontaneo, la modella Chrissy Teigen (moglie di John Legend) ha scritto una toccante lettera aperta a suo figlio. Ha ammesso che il dolore non è diminuito, ma che la vita è un dono e bisogna prendersi cura di sé.

A cura di Giusy Dente

Chrissy Teigen e John Legend, foto via Instagram @chrissyteigen

Un anno fa la modella Chrissy Teigen e il marito, il cantante John Legend, hanno subito la perdita di un figlio, a causa di un aborto spontaneo. La coppia ha voluto condividere il dolore sui social, pubblicando delle foto molto forti, che ritraevano la donna sul letto d'ospedale in lacrime, consolata dal suo compagno. Qualcuno ha visto in questo gesto un'inutile spettacolarizzazione della sofferenza, ma la donna ha in seguito spiegato le sue ragioni. Purtroppo molte donne si chiudono nel silenzio, straziate da un episodio così crudele e incapaci di chiedere aiuto. La morte di un figlio è ancora un tabù, qualcosa da tacere agli altri, di cui non parlare. Lei invece ha voluto che le sue foto fossero un modo per romperlo, quel tabù, per dire alle donne nella stessa drammatica situazione di non sentirsi sbagliate o sole o abbandonate. A distanza di un anno è tornata sull'argomento.

Chrissy Teigen e quel dolore che non va via

In seguito alla perdita del figlio, Chrissy Teigen aveva dedicato a quel bambino mai nato un tatuaggio. Jack, era questo il nome che aveva scelto per lui assieme al compagno, John Legend. E proprio quel nome è ora impresso in modo indelebile sulla sua pelle, accanto a quello degli altri due figli Luna e Miles. Da allora è passato un anno, un anno difficile in cui il dolore non è mai andato via. Ha cercato di combatterlo anche in modi che si sono rivelati distruttivi: per elaborare il lutto si era data all'alcol, diventandone dipendente. Ubriacarsi era un modo per non affrontare la realtà, per non aver a che fare con quel dramma. Fortunatamente da quel tunnel è uscita: oggi è sobria.

Chrissy Teigen e John Legend, foto via Instagram @chrissyteigen

A distanza di un anno dalla morte di suo figlio, ha voluto condividere un pensiero con i suoi follower, che le sono stati molto vicini in questo periodo buio. Si è rivolta direttamente a Jack: "Un anno fa mi hai dato il dolore più grande che potessi mai immaginare per mostrarmi che potevo sopravvivere a qualsiasi cosa, anche se non volevo. Non sono riuscita a prendermi cura di te, ma sei arrivato e poi andato via per farmi amare me stessa e prendermi cura di me stessa, perché i nostri corpi sono preziosi e la vita è un miracolo. Mi hanno detto che sarebbe diventato più facile ma sì, non è ancora così. Mamma e papà ti ameranno per sempre".