Chiara Ferragni è al settimo mese di gravidanza: la famiglia si sta per allargare e il piccolo Leone avrà presto una sorellina. Sembra che il bambino ne sia entusiasta: suo è lo scatto da più di un milione di like su Instagram in cui si vede Fedez che bacia il pancione di sua moglie, tra poco mamma per la seconda volta. E quel pancione la Ferragni non ha alcuna intenzione di nasconderlo, anzi lo esibisce fiera sin dall'inizio, anche per far vedere come il suo corpo di donna sta cambiando, con l'avvicinarsi del fatidico momento del parto. In queste settimane l'imprenditrice ha continuato a lavorare: l'ultimo servizio fotografico lo ha realizzato per Harper's Bazaar Japan vestita Bulgari. L'attenzione è caduta in particolare su un dettaglio, una collana a forma di serpente impreziosita da diamanti dal valore altissimo.

Quanto costa la collana a forma di serpente di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama moltissimo i gioielli. Solo poche settimane fa aveva sfoggiato un nuovo acquisto per la sua collezione personale, una collana extra lusso di Bulgari in oro 24 kt, rubini e diamanti, con ciondolo a forma di serpente, da 15 mila euro. E proprio questa Maison è stata la protagonista del servizio fotografico realizzato per Harper's Bazaar Japan. L'influencer nelle sue Instagram Stories ha detto che ora che è entrata nel settimo mese è giunto il momento di mettere un po' in pausa il lavoro. Ai suoi follower di Instagram ha fornito però una piccola anteprima dello shooting: nella foto indossa un abito bianco trasparente, che lascia intravedere seno e pancia. È lungo fino alle ginocchia, ma aperto in un'ampissima gonna più lunga lateralmente arricchita da rouches.

L'attenzione dei follower si è concentrata anche sul gioiello che la Ferragni portava al collo in un selfie, nuovamente col tema del serpente. Si tratta appunto della Serpenti Viper Collana in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti. Il prezzo è di gran lunga superiore a quella sfoggiata in precedenza, benché sia della stessa Maison. Questa, però, presumibilmente è stata indossata soltanto per lo shooting fotografico, non fa parte della collezione personale della influencer. Il prezzo si dovrebbe aggirare attorno ai 126 mila euro. Adesso i fan, incuriositi, non vedono l'ora di scoprire cosa ha realizzato l'imprenditrice per Harper's Bazaar Japan e ammirare tutti gli scatti della sessione fotografica per il magazine, probabilmente l'ultimo shooting prima della nascita della sorellina di Leone.