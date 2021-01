Leone Lucia Ferragni è il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, il prossimo marzo, oltre a compiere 3 anni, diventerà fratello maggiore, visto che i genitori sono in attesa di una bambina che per il momento chiamano semplicemente "Baby girl". Per lui, dunque, si tratta di un periodo di grandi cambiamenti, anche perché presto avrà anche una cameretta tutta nuova. Il dettaglio che i fan della coppia social non hanno potuto fare a meno di notare? Negli ultimi tempi il bimbo è cresciuto moltissimo, ha cominciato a parlare in modo fluente e a essere sempre più indipendente. Di recente, inoltre, forse spinto dalla voglia di seguire le orme della mamma e del papà, ha dato il via alla "carriera da influencer", postando su Instagram la prima foto che ha scattato personalmente. Il risultato? Ha registrato un vero e proprio boom di like.

La prima foto scattata da Leone

Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato spesso il loro cellulare tra le mani del figlio Leone ma, se fino a qualche tempo fa quest'ultimo realizzava solo video confusi e selfie mossi, ora pare che abbia affinato le sue doti da fotografo. Qualche giorno fa, infatti, è stato lui a immortalare la mamma e papà in un dolcissimo momento casalingo, ovvero mentre il rapper baciava il pancino della moglie, che diventerà mamma per la seconda volta a marzo.

in foto: Una dolce foto di famiglia

Inconsapevole di essere stato ripreso a suo volta, alla domanda "È venuta bene?", il bimbo ha risposto in maniera convinta "Sì". A giudicare dal risultato raggiunto, aveva proprio ragione. Poco dopo, infatti, il padre ha pubblicato il tenero ritratto di famiglia su Instagram, commuovendo i followers.

"David Lachapelle trema", l'ironia di papà Fedez

La cosa che forse nessuno si aspettava è che con questo semplice scatto il piccolo Leone avrebbe dato il via alla sua carriera da influencer. Fedez, infatti, ha controllato i dati statistici sul post, scoprendo che in pochi giorni aveva superato il milione di like e i 2.700 commenti. Nella didascalia ha poi scritto: "La prima foto di Lello ha fatto un milione di like. David Lachapelle trema".

in foto: I dati statistici sul post

Insomma, sarà perché ha imparato da due professionisti o perché è cresciuto a stretto contatto con smartphone e social, ma pare proprio che Leone abbia un enorme talento nei panni di fotografo. Certo, per il momento è ancora troppo piccolo per sapere cosa farà da grande ma con il suo cognome "famoso" è impossibile non associarlo al mondo digitale. Quando nascerà la sorellina, si scatterà qualche selfie in sua compagnia? Di certo sarebbe davvero dolcissimo.