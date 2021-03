Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta, il 23 marzo ha messo al mondo la piccola Vittoria Lucia Ferragni e non potrebbe essere più felice. Dopo aver documentato le 39 settimane di gravidanza sui social tra selfie in topless col pancione in mostra e look premaman super trendy, non ha potuto fare a meno di condividere con i followers l'immensa gioia provata quando ha tenuto per la prima volta la bimba tra le braccia. Lo scatto con cui ha annunciato la nascita della seconda figlia è infatti arrivato poche ore dopo il travaglio e in un batter d'occhio ha fatto il giro del web, trasformando Baby V. in una vera e propria star. Ora che è finalmente tornata a casa a godersi la seconda esperienza da neomamma, ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più sul parto.

Com'è stato il secondo parto di Chiara Ferragni

Il secondo parto di Chiara Ferragni è stato naturale e soprattutto rapidissimo. La moglie di Fedez ha infatti dichiarato: "Il secondo parto è stato molto veloce, ho avuto contrazioni forti e dolorose solo per 50 minuti, poi ho fatto l'epidurale ed è durato in tutto 4 ore, quindi è stato veramente fantastico". Già ad oggi definisce "meraviglioso" il ricordo di quel momento, soprattutto perché le cose sono andate diversamente rispetto alla nascita di Leone. Il primogenito è infatti nato con qualche settimana di anticipo a causa di alcuni problemi alla placenta, costringendola a optare per un parto indotto per non mettere in pericolo la salute del bimbo. L'esperienza è stata non poco estenuante, è infatti rimasta in sala parto per oltre 23 ore, ed è per questo che nelle prime foto con il figlio tra le braccia aveva un aspetto stanco e provato.

in foto: Chiara Ferragni e Fedez dopo la nascita di Vittoria

Chiara Ferragni rivela la verità sul "make-up post parto"

Fin da quando Chiara ha pubblicato alcune foto post-parto sui social, in molti si sono chiesti come abbia fatto a essere perfettamente truccata dopo aver affrontato il travaglio. I "malpensanti" hanno sostenuto che lo scatto postato sui social fosse tutt'altro che spontaneo, dunque realizzato solo dopo un'intensa sessione di make-up in pieno stile Royals. La verità, però, è decisamente diversa. A ribellarsi alle insinuazioni è stata l'influencer in persona, che nelle Stories ha spiegato:

Secondo voi io mi trucco per andare a partorire? Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio verso le 18, stavamo filmando una cosa e alle 21 ho cominciato ad avere le contrazioni. Il dottore mi ha detto di andare lì subito, quindi non mi sono messa a struccarmi, sono andata com'ero vestita e com'ero pettinata. Il glam era top e ha resistito a tutto il parto, quindi fa super ridere soprattutto se paragonato alla prima gravidanza, quando ero sudata e sfatta.

Insomma, si sarebbe trattato semplicemente di un caso e, considerando che ha usato prodotti super resistenti, ha avuto la possibilità di apparire truccata alla perfezione nelle prime foto post-parto.