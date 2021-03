Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta, il 23 marzo ha messo al mondo la piccola Vittoria Lucia Ferragni e non potrebbe essere più felice. Al suo fianco in ospedale c'è sempre stato il marito Fedez, mentre ad aspettarla a casa c'è il primogenito Leone, che ha emozionato tutti quando in videochat ha visto per la prima volta la sorellina. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza sui social, la fashion influencer ha fatto lo stesso anche con i primi momenti di vita della secondogenita. L'ha fotografata pochi minuti dopo la nascita per dare l'annuncio ai followers, ha mostrato il suo primo look griffato, ha immortalato la commozione di papà Fedez. C'è però un dettaglio che più di tutti ha attirato l'attenzione del pubblico: non appena uscita dalla sala parto Chiara è apparsa truccata in modo perfetto.

Chiara Ferragni e il "mistero" del make-up perfetto dopo il parto

Come ha fatto Chiara Ferragni a sfoggiare un trucco tanto impeccabile non appena uscita dalla sala parto? I malpensanti che hanno definito i Ferragnez la "Royal Family italiana" di sicuro crederanno che in clinica abbia portato un intero staff di make-up artist, così da prepararsi di tutto punto per la prima apparizione pubblica con Baby Vittoria tra le braccia. La verità, però, è che cose simili succedono solo in casa Windsor, dove le principesse eredi al trono (come Kate Middleton) si lasciano fotografare fuori dall'ospedale a poche ore dalla fine del travaglio solo dopo essere passate sotto le "grinfie" di stylist, truccatori e parrucchieri, apparendo così perfette da essere pronte per un red carpet. In questo caso, però, le cose sono andate diversamente e, complici le restrizioni anti-Covid, in clinica con Chiara non c'era assolutamente nessuno, fatta eccezione per Fedez (che, non essendo esperto di make-up, non ha potuto ritoccarle il trucco dopo il parto).

in foto: Chiara Ferragni e Fedez dopo la nascita di Vittoria

La rivelazione del truccatore Manuele Mameli

A rivelare un'indiscrezione sul make-up perfetto della Ferragni è stato il suo truccatore di fiducia Manuele Mameli che, a poche ore dalla nascita di Vittoria, ha condiviso la foto "incriminata" in cui Chiara sfoggia un ombretto perfettamente sfumato, una linea di eye-liner super precisa e neppure l'ombra di una sbavatura. Nella didascalia ha poi scritto: "Quanto amo che il trucco abbia resistito al parto?". Insomma, anche se molte neomamme avranno pensato che è praticamente impossibile essere così curate al termine di ore e ore di travaglio, a quanto pare il "segreto" dell'influencer è molto semplice: usare dei prodotti di make-up iper resistenti e "a prova di sudore". Il motivo per cui è entrata in sala parto truccata? La voglia di apparire impeccabile nelle foto social non c'entrerebbe niente. La Ferragni ha messo al mondo Vittoria poco dopo le 3 del mattino, dunque probabilmente sarà entrata in travaglio la sera prima e, tra contrazioni e corse in clinica, struccarsi non sarà stata la sua priorità.

in foto: La Stories condivisa da Manuele Mameli, il truccatore di Chiara Ferragni

Cos'è la luce rossa sul viso di Baby Vittoria dopo il parto

C'è inoltre un'altra cosa che nella prima foto di Baby Vittoria ha attirato l'attenzione di milioni di utenti del web: una strana lucina rossa sul viso della bimba. È ormai risaputo che la Ferragni abbia partorito in una sala con le luci viola, capaci di rendere l'ambiente più rilassante ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la cromoterapia natale non c'entra nulla con quel dettagli. Negli scatti post-parto condivisi ieri dai Ferragnez "l'arcano" è stato svelato: si tratta solo del riflesso della luce emessa dal braccialetto che V. porta al polso, molto probabilmente un macchinario usato per tenere sotto controllo i suoi valori.