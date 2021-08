Chiara Ferragni rilancia il trend anni ’80: il reggiseno a cono è tempestato di strass Uno dei must dell’estate 2021 è la lingerie portata a vista: Chiara Ferragni fu tra le prime a lanciare la tendenza alla fine della primavera e da allora ha sfoggiato una serie di bralette e top mozzafiato. Per una sera a Capri ha scelto un reggiseno “a cono” che sembra un omaggio agli anni Ottanta.

Chiara Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in barca, insieme alla famiglia. I look estivi sono un'occasione preziosa per lanciare le prossime tendenze: ultimamente l'abbiamo vista sfoggiare top gioiello abbinati ai jeans boyfriend, minidress floreali e cavigliere. Per una cena in un ristorante di Capri però ha deciso di superarsi con un look scintillante e sensuale. Ha indossato un paio di jeans oversize con il reggiseno a vista, ma non una comune bralette: un reggiseno conico, in perfetto stile anni Ottanta, con una spirale di strass che illuminava la serata di fine estate.

Il reggiseno di strass di Chiara Ferragni

Per una cena a Capri Chiara Ferragni ha deciso di sfoggiare un look speciale che non è certo passato inosservato: ha abbinato i jeans casual oversize a un reggiseno a spirale argento, tempestato di strass. Si tratta di un modello molto particolare firmato Nué che non è ancora disponibile sul mercato: si può preordinare al prezzo di 692 euro. Un vero e proprio omaggio alla moda degli anni Ottanta: sembra una versione più "soft" e glamour degli iconici reggiseni a punta di Jean-Paul Gaultier, come quelli sfoggiati da Madonna.

Chiara Ferragni a Capri con il reggiseno gioiello

I jeans oversize invece sono del brand Still Here New York e sono caratterizzati dall'effetto "usato" e dal taglio sul ginocchio. I jeans sfoggiati da Chiara Ferragni in vacanza parlano chiaro: il modello cult dell'autunno è oversize, slavato e strappato. Per completare il look ha raccolto i capelli in uno chignon: dopo aver provato i capelli ricci al naturale, è tornata alla classica piega liscia. Niente gioielli, solo un paio di orecchini dorati: con un top così prezioso non c'è bisogno di altro per brillare.

reggiseno con strass Nué

La passione di Chiara Ferragni per i top gioiello

Uno dei must dell'estate 2021 è la lingerie portata a vista: la moda della stagione è un trionfo di top, bralette e reggiseni. Chiara Ferragni fu tra le prime alla fine della primavera a lanciare la tendenza e da allora ha sfoggiato una serie di bralette e top mozzafiato. Un esempio è il corpetto tempestato di pietre preziose firmato Versace, con un disegno di conchiglie e stelle marine. Oppure il top con le piume azzurro acceso indossato a Ferragosto, sempre abbinato a un paio di jeans modello boyfriend, larghi e dritti, e a sandali colorati. Un abbinamento molto cool, che gioca sui contrasti tra maschile e femminile: l'idea da segnare per le serate di fine estate!