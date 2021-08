Moda autunno 2021, il ritorno dei jeans con gli strappi (come quelli “tattici” di Chiara Ferragni) Settembre è alle porte e le influencer già guardano alle tendenze moda per l’Autunno/Inverno 2021-22. Il capo must da avere ora? I jeans larghi e strappati, dall’aria punk e molto vissuta: sono versatili e si abbinano a tutto. Lo dimostra Chiara Ferragni, che anche in vacanza li indossa perfino con il top con le piume.

A cura di Beatrice Manca

La fine dell'estate è uno strano momento di transizione per il guardaroba: chi è in ferie si gode il sole in bikini, chi è già rientrato al lavoro deve trovare il giusto compromesso tra il caldo d'agosto e gli outfit più formali da ufficio. Le influencer e le star, dopo averci incantato con i costumi dell'estate, ora guardano già alle tendenze per l'Autunno/Inverno 2021. Ma come ci vestiremo a settembre? Un indizio arriva dal guardaroba Chiara Ferragni: sono tornati di moda i jeans con gli strappi.

I jeans con gli strappi per l'autunno 2021

In fatto di tendenze, Chiara Ferragni è sempre due passi avanti a tutti: ora si sta godendo le meritate vacanze in Sardegna e, tra un minidress e un bikini, ha già iniziato a sfoggiare qualche look dal sapore più autunnale. Il grande protagonista è il jeans, ma con alcune caratteristiche ben precise: lavaggio chiaro, quasi stinto, fit rilassato e… gli strappi. Questo modello dall'aria punk e vissuta è uno dei jeans di tendenza per l'estate e ci farà compagnia per tutto l'autunno, a giudicare dai moltissimi modelli proposti dai brand. Il vantaggio? Sono versatili, comodi e si abbinano a (quasi) tutto, dalla t-shirt più basic al top scintillante (parola di Chiara Ferragni).

Chiara Ferragni con i jeans strappati

La passione di Chiara Ferragni per i jeans strappati

Nella valigia per le vacanze di Chiara Ferragni, insieme a una serie di sandali di lusso, non potevano certo mancare diversi modelli di jeans strappati. La sera di Ferragosto aveva indossato un top con le piume e un paio di jeans lunghi con alcuni strappi "tattici" proprio sotto i glutei. Si tratta di un modello firmato Balenciaga, dal valore di 725 euro. Ma l'influencer ne ha sfoggiato anche di più democratici, come quelli di Zara modello "Mom Fit", cioé con la vita alta e la gamba dritta.

Chiara Ferragni con i jeans Balenciaga

L'ultimo scatto postato da Chiara Ferragni la ritrae sul letto, con un top fazzoletto incrociato sulla schiena e un paio di jeans delavé con uno strappo all'altezza del ginocchio. Si tratta dei boyfriend jeans, cioé di quei modelli larghi e tagliati "dritti", presi in prestito dal guardaroba maschile (o come dice il nome, rubati al fidanzato). L'influencer li ha indossati con una giacca di pelle nera, suggerendoci già l'abbinamento perfetto per le prime giornate d'autunno. A questo punto, non vediamo l'ora che arrivi l'aria fresca di settembre!