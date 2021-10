Chiara Ferragni rilancia i cuissard: gli stivali dell’autunno 2021 sono alti fino alla coscia In fatto di tendenze Chiara Ferragni non sbaglia un colpo: su Instagram ha mostrato il perfetto look autunnale, abbinando minigonna e cuissard. Gli stivali alti fin sopra il ginocchio sono la croce e la delizia delle fashion victims: da Dior a Saint Laurent, ecco i modelli di tendenza e i consigli su come abbinarli.

L'autunno è arrivato e se non bastasse il clima uggioso di questi giorni a confermarlo, basta guardarsi intorno: sono tornati gli stivali. A incoronare il modello dell'autunno 2021 è ovviamente la regina delle influencer di moda, Chiara Ferragni. Dopo aver annunciato il grande traguardo della prima copertina per Vogue Italia, ha condiviso su Instagram il perfetto look autunnale: minigonna in pelle, pullover in toni nude e stivali. Ma non un paio di stivali qualsiasi, i sensuali cuissard, alti fino a metà coscia. Croce e delizia delle fashion victims, non sono i più facili da portare, ma sono senza dubbio il modello dell'Autunno/Inverno 2021-22: da Saint Laurent a Etro, passando per Dior, moltissimi brand hanno portato in passerella gli stivali alti.

I cuissard in vernice di Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni è perfetto per le giornate autunnali, quando bisogna destreggiarsi tra pioggia e schiarite. L'imprenditrice ha indossato un maglione Falconeri color beige dorato (i toni nude sono la palette più chic del momento) e una minigonna in pelle nera firmata Dior (disponibile sul sito del brand al prezzo di 3000 euro). La sobrietà dei colori è stata spezzata da una collana dorata con maxi ciondolo a forma di toro: il suo segno zodiacale, e forse anche un simbolo di buon auspicio. Per ripararsi dal freddo ha scelto la giacca del momento, il blazer in ecopelle: Chiara Ferragni indossa quello del suo brand, Chiara Ferragni Collection. Il pezzo forte del look però sono gli stivali, altissimi e lucidi: i cuissard di Chiara Ferragni sono firmati Dior. Precisamente si tratta del modello D-Doll, in vendita sul sito del brand al prezzo di 1.490 euro.

Chiara Ferragni sfoggia i cuissard

La tendenza cuissard per l'autunno 2021

Chiara Ferragni ci mostra il perfetto abbinamento per gli stivali alla coscia: con la minigonna anni Sessanta. La moda dell'Autunno 2021 è matematica: lo stivale si alza, più l'orlo si accorcia. A giudicare dalle passerelle, minigonne e shorts ci faranno compagnia per tutto l'inverno. Meglio allora mettere in guardaroba uno stivale alto fin sopra al ginocchio per riparare le gambe dal freddo. Chi pensa che il cuissard sia troppo sensuale o troppo impegnativo cambierà idea: le sfilate ci vengono in aiuto con abbinamenti bon ton e facili da portare.

Dior Autunno/Inverno 2021–22

Innanzitutto, niente tacco. Dior li propone lucidi, oppure stringati, sotto tailleur in tweed e camicie abbottonate. Quelli di Bottega Veneta sono rasoterra e hanno la gamba larga, da portare sotto cappotti dall'aria militare per affrontare il generale inverno. Quelli di Etro al contrario sono attillati, ma i più estremi sono quelli di Saint Laurent: alti fino alla coscia. Burberry ci aveva già dato un'anteprima in estate, quando Irina Shayk aveva sfoggiato i cuissard…a bordo piscina.

Burberry Autunno/Inverno 2021–22

Dagli anni Sessanta a oggi, questi stivali non hanno mai perso il loro fascino: quei pochi centimetri in più che lambiscono alla coscia bastano per trasformare i normali stivali in un potente strumento di seduzione. Certo, richiedono qualche attenzione più negli abbinamenti, altrimenti rischiano di essere eccessivi e di rendere poco snella la figura. Ma portati nel modo giusto, i cuissard sono eccezionali: avvolgono le gambe, dettano l'andatura, ci fanno entrare nell'inverno a passo sicuro.