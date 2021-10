Il blazer in pelle di Chiara Ferragni è la giacca dell’autunno 2021: come sceglierlo e come abbinarlo Chiara Ferragni è una presenza fissa alle sfilate della Paris Fashion Week: oltre ad aver preso nota delle tendenze per la prossima estate, durante il suo soggiorno parigino ha approfittato per lanciare il trend più chic dell’autunno. Ha sfoggiato infatti non uno, ma due blazer in ecopelle, uno dei capi must delle sfilate Autunno/Inverno 2021-22.

A cura di Beatrice Manca

Il blazer è il capo più versatile dell'autunno: rende elegante anche il jeans più semplice e sdrammatizza un vestito romantico o bon ton. Quest'anno però il modello di avere è quello in pelle (o ecopelle), che ha una marcia in più sia di giorno che di sera. A lanciare la tendenza è stata Chiara Ferragni: mentre era a Parigi per seguire le sfilate ha sfoggiato prima un blazer maschile marrone caramello e poi una giacca oversize nera. Dopo aver stupito tutti con il top di Schiaparelli con i copricapezzoli dorati, la regina delle influencer ha incoronato il blazer in ecopelle il must dell'autunno: ecco i modelli di tendenza e i consigli per abbinarlo.

La giacca in pelle di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è una presenza fissa alla Paris Fashion Week: ma tra uno show e l'altro si è goduta un po' le bellezze della città, passeggiando tra i monumenti. Per farlo ha scelto un outfit sportivo: jeans, scarpe da ginnastica e t-shirt colorata con stampa tie-dye. Ma ecco il tocco magico: un blazer in pelle e anche il più semplice degli outfit acquista un'aria chic e super cool, molto parigina. La giacca con i rever a lancia, color arancio bruciato, è firmata Nanushka.

Chiara Ferragni indossa una giacca Nanushka

Si tratta di un modello in ecopelle, quindi cruelty-free: sul sito del brand si trovano modelli molto simili a quello sfoggiato dall'influencer, il cui prezzo oscilla intorno ai 700 euro. Per dimostrarci che non è un caso, ma la tendenza più cool del momento, ha voluto ripetere l'esperimento: per l'ultima notte a Parigi invece ha indossato un abito effetto pelle della sua linea, Chiara Ferragni Collection, con una giacca in pelle abbinata. Il blazer nero con bottoni dorati è in vendita sul sito del suo brand e costa 645 euro.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Collection

I blazer in pelle di tendenza per l'Autunno/Inverno 2021-22

La tendenza era già stata anticipata dalle passerelle invernali: da Off-White a Tod's, moltissimi brand hanno proposto giacche e blazer in pelle per questa stagione. Chi total black, come Balmain e Versace, chi colorato, come quello verde oliva di Alberta Ferretti. A vincere però sono le tonalità naturali della pelle, dal marrone chiaro al testa di moro, come le giacche di Hermés e Saint Laurent. Questa giacca è perfetta in versione "spezzata", giocando sui contrasti. Di giorno si porta con il denim e le sneakers, nelle tonalità più chiare e luminose, di sera si può abbinare a un minidress romantico, a un abito a fiori o per dare un tocco grintoso su shorts e camicia bon ton. L'alternativa perfetta (e chic) sia al classico chiodo sia alla giacca da ufficio: provare per credere.