Vittoria Lucia Ferragni è nata il 23 marzo alle tre del mattino e, nonostante abbia poco più di 24 ore di vita, viene già considerata una vera e propria star. I media non fanno altro che parlare di lei e del significato del nome, mentre sui social sono innumerevoli gli account dei fan che documentano ogni sua apparizione ufficiale, dal primo piano postato da Chiara Ferragni e Fedez per l'annuncio della nascita alla foto con il look coordinato a quello della mamma. Così come il primogenito Leone, che fin da neonato ha sempre sfoggiato abiti griffati, anche la piccola Baby Girl vanta già un armadio da urlo. Sapete, ad esempio, quanto vale l'outfit total pink sfoggiato in ospedale tra le braccia di mamma Chiara Ferragni?

Il primo look di Vittoria Lucia Ferragni

Dopo diverse foto in cui la Baby Girl di casa Lucia-Ferragni è stata immortalata tra le braccia della mamma e del papà, è arrivato finalmente il primo scatto dedicato solo ed esclusivamente a lei. Essendo la figlia di due icone di stile, poteva mai non sfoggiare un look curato nei minimi dettagli? Assolutamente no e, come dimostrato da alcune immagini postate questa mattina dai genitori, veste coordinata alla mamma. La bimba è apparsa dolcissima alle prese con un pisolino con indosso una tutina rosa della Chiara Ferragni Collection, per la precisione il modello della linea Maxilogomania con apertura a pagliaccetto sul cavallo e l'iconico logo a forma di occhio sul collo. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand costa 106 euro, anche se per il momento è solo tra i capi presentati in anteprima ma non ancora in vendita.

Baby Vittoria ha già un guardaroba da star

Per completare il tutto la bambina ha sfoggiato lo stesso cappellino bianco e rosa indossato pochi minuti dopo il parto. Anche in questo caso si tratta di un accessorio della linea New Born della Chiara Ferragni Collection (ancora non disponibile sul mercato). Viene descritta come "Cuffietta classica a trama Eyestar" e il suo prezzo è di 44 euro. Insomma, a poche ore di vita Baby Vittoria vanta già un guardaroba che fa invidia alle star e, considerando le numerose amicizie "fashion" della mamma, saranno moltissimi gli stilisti e i volti noi della moda che non perderanno occasione per farle dei regali griffati. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il suo arrivo a casa per capire se la Ferragni le ha riservato una parte del suo armadio.