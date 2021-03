Chiara Ferragni è entrata nella 38esima settimana di gravidanza e, sebbene il suo pancione sia ogni giorno sempre più grosso, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla passione per la moda che da sempre la contraddistingue. Certo, ultimamente sta dando sempre più spazio a dei look premaman comodi fatti di maxi felpe, pantaloni della tuta, abiti over, ma aggiunge sempre dei dettagli super glamour, dalle giacche colorate ai cardigan, fino ad arrivare alle sneakers variopinte e agli occhiali da sole della sua Chiara Ferragni Collection. Di recente, inoltre, ha sfoggiato un nuovo accessorio davvero lussuoso: si tratta di una borsa di paglia perfetta per la primavera, il cui prezzo però è davvero da capogiro.

Chiara Ferragni ha una nuova Kelly bag

È ormai risaputo che Chiara Ferragni abbia la passione per le borse di lusso, tanto da avergli dedicato un'intera ala della camera armadio, ma l'ultima arrivata nella sua collezione è un pezzo che farà davvero impazzire le fashion addicted più incallite. Sui social l'influencer ha infatti messo in mostra la sua nuova it-bag. Si tratta della Kelly di Hermès da portare a mano, per la precisione il modello vintage di paglia marrone in stile pic-nic, caratterizzata da finiture in pelle, manico alto, chiusura frontale con battente, dettaglio lucchetto decorativo, gancio portachiavi e piedini di appoggio. A quanto viene venduta? Sui principali portali di moda costa 82.237 euro, una cifra non propriamente accessibile a tutte.

in foto: La Kelly di Hermès in stile pic–nic

La borsa di paglia è il must-have della primavera 2021

Sebbene la nuova borsa di Chiara Ferragni non sia alla portata di tutte, tanto le è bastato per trasformarla nell'accessorio must-have della primavera. Quale migliore occasione delle prime giornate di sole per aggiungere un tocco di freschezza ai propri outfit? Che si punti su un look casual o su qualcosa di più elegante e sofisticato, la borsa di paglia si rivelerà perfetta per rendere ogni tipo di abbinamento super glamour. Dopo aver spopolato negli anni '90, ora è tornata a essere in gran voga. È trendy, originale, versatile e, come se non bastasse, può essere "riciclata" anche in estate. Insomma, tutte coloro che non hanno ancora una borsetta di paglia farebbero bene a "correre ai ripari": sul mercato ne esistono ormai di ogni tipo (e a prezzi decisamente più economici della Kelly di Hermès).