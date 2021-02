Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez, ma, nonostante sia arrivata agli sgoccioli della gravidanza, continua a lavorare a pieno ritmo. Complice la pandemia, riesce a farlo comodamente da casa ma non per questo è meno stimolante ed elettrizzante, basti pensare al fatto che proprio nell'ultimo anno ha raggiunto diversi traguardi super desiderabili, dalla creazione di una collezione di abiti per bambini a quella di una linea di costumi da bagno. Di recente ha colto ancora una volta nel segno, "invadendo" un campo che fino ad ora non aveva ancora conquistato, quello dell'eyewear. Ha infatti collaborato con Luxottica per realizzare la sua prima capsule collection di occhiali che verrà lanciata nel giorno della Festa della Donna.

Le montature di occhiali firmate da Chiara Ferragni

L'8 marzo sarà una giornata speciale per Chiara Ferragni e non solo perché il parto di Baby Girl sarà sempre più vicino: la fashion influencer lancerà la sua prima collezione eyewear realizzata in collaborazione con Luxottica. A far parte della capsule, sono due diverse montature chiamate "Cool eye" e Bold eye". La prima è "da gatta", ovvero leggermente allungata sui lati, la seconda è invece più classica con le lenti rettangolari. Entrambi i modelli sono decorati con l'iconico logo con l'occhio azzurro stilizzato, si adattano a innumerevoli fisionomie, stili, personalità e sono disponibili rispettivamente in 4 e 3 varianti cromatiche, tutte ad alto carico vitaminico. Dove sarà possibile acquistare gli accessori esclusivi? Sui siti online delle aziende coinvolte ma anche negli store fisici di Salmoiraghi & Viganò, parte del gruppo Luxottica, dove verranno vendute a 139 euro.

L'espansione dell'azienda della fashion influencer

Ai primi 10 acquirenti, inoltre, verrà fatto un regola davvero speciale: una custodia autografata direttamente da Chiara Ferragni. Attenzione, però, solo alcuni negozi aderiscono a questa iniziativa, ovvero lo store di Piazza San Babila 3 a Milano e lo store di Via del Corso 407/408 a Roma. “Non vedo l'ora di farvi scoprire la collezione, gli occhiali da sole sono sempre stati un must del mio guardaroba. Era fondamentale che i modelli della collezione fossero in grado di elevare qualsiasi outfit", ha spiegato la fashion influencer. Qual è ora il suo obiettivo? Trasformare il brand che porta il suo nome in un marchio di lifestyle a 360 gradi. Vista la capacità della moglie di Fedez di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, starà pensando anche a un debutto in Borsa?