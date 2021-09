Chiara Ferragni festeggia tre anni di matrimonio con Fedez: dal vestito alle fedi, i dettagli svelati Tre anni di matrimonio e cinque d’amore: oggi, 1 settembre 2021, è un giorno speciale per i Ferragnez. In attesa di scoprire come festeggeranno e quali regali si scambieranno, Chiara Ferragni ha condiviso alcuni ricordi di quel giorno, rivelando nuovi dettagli: sapevate quanto è stato il primo appuntamento? E cosa c’è scritto nell’incisione delle fedi?

A cura di Beatrice Manca

Il 1 settembre 2018 Chiara Ferragni e Fedez si scambiavano le loro promesse d'amore con un matrimonio che è diventato l'evento mediatico dell'anno: milioni di follower guardavano su Instagram ogni dettaglio della cerimonia, dall'abito da sposa(doppio) firmato Dior al look degli invitati, fino ai festeggiamenti nel luna park "brandizzato" Ferragnez. Oggi, tre anni dopo, Chiara Ferragni ripercorre "uno dei giorni più belli mai vissuti" raccontando su Instagram nuovi dettagli: dall'incisione sulla fede al primo appuntamento.

L'incisione nelle fedi dei Ferragnez

Tre anni di matrimonio e cinque d'amore: la giornata del 1 settembre si annuncia molto speciale. Chiara ha anticipato che è nell'aria una "sorpresa" di Fedez. In attesa di scoprire come festeggeranno, però, l'influencer ha condiviso alcuni dolci ricordi di quel giorno speciale. Ha pubblicato le foto delle nozze scrivendo: "Uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata dalle persone che amo davvero". Poi nelle storie ha condiviso alcuni "retroscena" delle prove dell'abito e delle fedi.

le scarpe e gli abiti da sposa indossati da Chiara Ferragni

La stilista Maria Grazia Chiuri aveva disegnato per lei due abiti diversi, uno bianco e uno rosa antico per il ricevimento, con le frasi della canzone di Fedez e alcuni simboli della loro storia d'amore. Nelle storie condivise oggi possiamo vedere i bozzetti e tutti gli abiti pronti per essere indossati, subito prima del grande giorno. Vediamo anche le scarpe (ovviamente Dior): un modello raffinato e semplice, con il kittel heels e un cinturino personalizzato con il suo nome. Non tutti sanno che le fedi indossate dalla coppia – un modello a fascia, tempestato di brillanti – hanno un'incisione "segreta" all'interno: la data di nozze e i loro nomi, in modo che ognuno "senta" l'altro sempre con sé.

Com'è nato l'amore tra Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni oggi ha un doppio motivo per festeggiare: tre anni di matrimonio e cinque anni insieme a Fedez. Ha ricordato com'è iniziata la loro storia d'amore usando un meme molto popolare "How it started/How it ends", cioé com'è cominciata e come sta andando una relazione. Da una parte c'è il testo di Vorrei Ma Non Posto, tormentone di Fedez e J-Ax del 2016, dall'altra un ritratto della famiglia al completo 5 anni dopo, con Leone e la piccola Vittoria. Galeotta fu proprio la canzone: il loro amore è nato da un verso iniziale del brano, in cui Fedez citava "il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton". Lei aveva pubblicato una stories in cui cantava la canzone, subito ripostata da Fedez che aveva scherzato "Chiara Limoniamo".

Il resto lo fece una cena tra amici dove si trovarono entrambi: tra i due scattò subito la scintilla. Chiara Ferragni ha anche svelato nelle stories la data del loro primo appuntamento: il 5 o 6 settembre 2016. Da lì in poi la storia è famosa: i rumors, le foto rubate dai paparazzi e poi l'amore che sembrava una favola tra la bionda influencer glamour e il rapper, fino alla proposta di matrimonio dall'Arena di Verona, davanti agli occhi di tutta Italia. Gli opposti si attraggono, si dice, e loro lo dimostrano: negli anni hanno costruito una famiglia felice, incoraggiandosi e sostenendosi a vicenda. Chiara ha anticipato che questa sera Federico le farà una sorpresa: una vera e propria fiaba contemporanea.