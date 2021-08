Chiara Ferragni esce in pigiama: dopo le ciabatte, il look “da notte” sarà il prossimo must have? Chiara Ferragni ha il potere di rendere desiderabile qualunque cosa indossi, dalle Crocs alle pinze per capelli. Adesso ci riprova indossando un completo di seta griffato per un pranzo a Capri. Del resto non è la prima: da Manuela Pavesi a Jodie Foster, molte dive hanno sfoggiato il pigiama maschile anche fuori casa.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni sta trascorrendo le vacanze in barca nel golfo di Napoli, tra Capri e Ischia, con la famiglia al completo, sorelle incluse. Settembre è alle porte e il rientro si avvicina anche per l'influencer: intanto però si gode gli ultimi giorni estivi sfoggiando look che anticipano le prossime tendenze. Per un pranzo a Capri ha sfoggiato un capo che ha suscitato la curiosità dei follower: un completino azzurro con camicia e shorts che sembra proprio un pigiama. L'ennesima dimostrazione che l'imprenditrice riesce a rendere chic qualsiasi cosa, che sia una pinza sui capelli o un paio di ciabatte in plastica indossate con i calzini. Scommettiamo che farà tendenza anche stavolta?

Chiara Ferragni in Louis Vuitton

Il pigiama griffato di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è goduta un pranzo ad Anacapri in compagnia del marito Fedez e del resto della famiglia. Dopo aver brillato a cena con un top reggiseno tempestato di strass, ha scelto un outfit decisamente più comodo: un completino azzurro mare a maniche corte firmato Louis Vuitton. Nei commenti in moltissimi si sono chiesti se fosse proprio un pigiama, come sembra: c'è addirittura chi la ringrazia, perché da domani si potrà uscire in pigiama ed essere trendy come la regina delle influencer.

Chiara Ferragni e Fedez con le camicie stampate

Sul sito del brand questa blusa in seta stampata bordata di bianco viene descritta come pigiama, anzi, come top "pyjama-style shaped", cioé nello stile di un pigiama. Ufficialmente viene presentato come un "capo da weekend" e non è più disponibile. Che differenza c'è con un pigiama? Semplicemente l'uso che se ne fa.

Pyjiama top Louis Vuitton

I look da notte sono la nuova tendenza?

Chiara Ferragni non sbaglia un colpo: dopo aver sdoganato le ciabatte in gomma con il calzino (le celeberrime Yeezy, ormai cult) le Crocs e alcuni accessori ormai dimenticati, come la famigerata pinza per capelli, ora rilancia il trend dei completi in stile pigiama. Non sarebbe certo la prima: Manuela Pavesi, celebre stylist e braccio destro di Miuccia Prada, era famosa per i suoi pigiami palazzo in seta portati con disinvoltura anche fuori casa. Non solo: Jodie Foster ha "partecipato" alla cerimonia dei Golden Globe collegata dal divano di casa sfoggiando un elegantissimo pigiama Prada. Anche le passerelle, da Gucci a Giorgio Armani, hanno celebrato il completo di raso o di seta. L'ultimo retaggio del lockdown sarà la prossima tendenza?