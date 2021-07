Dimenticate i tempi in cui le star venivano considerate vere e proprie "divinità scesa in terra", tanto da non avere il coraggio di mostrarsi senza trucco o in déshabillé in pubblico: oggi le cose sono cambiate (ed è il caso di dire "era ora"). Complice l'avvento dei social, le celebrities non hanno paura di rivelare il loro lato più umano e a darne l'ennesima prova è stata Chiara Ferragni. Lo scorso 23 marzo ha messo al mondo la sua seconda figlia, la piccola Vittoria Lucia Ferragni, e ad oggi non ci pensa su due volte a mostrare su Instagram com'è davvero la vita da neo-mamma. Dopo che per anni le donne dello spettacolo hanno abituato i fan alle loro foto in splendida forma a pochissimi giorni dal parto, ora è finalmente arrivata un'inversione di tendenza: la fashion influencer ha dimostrato che la maternità è uguale per tutte e che non bisogna vergognarsi degli inconvenienti e delle imperfezioni a cui si va incontro naturalmente dopo la gravidanza.

Il crop top rivela la pancera post-parto

Ieri pomeriggio Chiara Ferragni è uscita per la prima volta con i suoi due figli Leone e Vittoria e, oltre a condividere su Instagram un dolcissimo ritratto dei fratellini, ha anche mostrato il look scelto per la giornata. Ha lasciato nell'armadio le maxi tute sfoggiate dopo la nascita di Baby V., preferendo qualcosa di più trendy: ha abbinato dei jeans baggy e vintage di Levi's a dei mocassini di Chanel, completando il tutto con un crop top "strappato" della Chiara Ferragni Collection. Sebbene il pantalone fosse a vita alta, la micro t-shirt ha lasciato intravedere il ventre fasciato da una pancera post-parto color carne. Si tratta di un accessorio modellante e contenitivo che molte neomamme usano al termine della gravidanza, così da sostenere i muscoli che inevitabilmente si sono rilassati durante la gestazione. La moglie di Fedez l'ha mostrata volutamente e con orgoglio, commentando la sua scelta di stile dicendo: "Pancera way of life".

in foto: Chiara Ferragni con la pancera post–parto

Chiara Ferragni e la normalizzazione della maternità

Chiara Ferragni ha trasformato la nascita della piccola Vittoria in un vero e proprio evento mediatico e, sebbene sia stata sommersa dalle critiche, accusata di aver "usato" la bimba per sponsorizzare il suo brand, in verità si sta servendo dei social per "normalizzare" la maternità. Non ha paura di mostrarsi alle prese con l'allattamento, si immortala struccata e con il tiralatte attaccato al seno, lascia intravedere la pancera post-parto attraverso il crop top: così facendo dimostra che non bisogna vergognarsi di tutti i piccoli inconvenienti a cui si va naturalmente incontro al termine di una gravidanza. Certo, nella maggior parte dei casi non si vedrà nulla di strano in quello che fa da quando è diventata mamma bis, ma, confrontandola a tutte le star che non si sono mai mostrate in pubblico dopo il parto se non quando sono tornate ad avere un ventre piatto e muscoloso, la rivoluzione diventa decisamene evidente. Insomma, Chiara Ferragni celebra la maternità a 360 gradi, dando prova del fatto che non bisogna nascondere i "lati oscuri" della vita da neo-genitore.