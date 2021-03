Manca ormai pochissimo alla nascita di Baby V., la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, l'influencer è entrata nella 39esima di gravidanza e non vede l'ora di poter tenere finalmente la piccola tra le braccia. Il pancione è diventato "incontenibile", tanto da costringerla a indossare solo tute e maxi felpe, ma, nonostante ciò, le contrazioni tardano a farsi sentire. Ieri pomeriggio, complice anche la noia da zona rossa, l'influencer ha pensato bene di affrontare questa estenuante attesa rispondendo ad alcune domande dei fan. In molti hanno mostrato una certa curiosità verso i prossimi impegni lavorativi, chiedendole come farà a gestire i progetti in cantiere dopo il parto della bambina.

Quanto durerà il congedo di maternità di Chiara Ferragni

Una delle prime domande che i followers hanno posto a Chiara Ferragni è stata: "Ti prenderai un periodo di pausa dal lavoro dopo la nascita della bambina?". La risposta dell'influencer è stata chiara ed eloquente, ha infatti scritto queste parole nella Stories condivisa sui social: "Sì naturalmente. Amo lavorare e posso fare molto da casa, delle riunioni via Zoom ai contenuti sponsorizzati su Instagram che faccio da sola. Tornerò regolarmente in ufficio a maggio con ogni probabilità, ho molti progetti pianificati per giugno e luglio (che di sicuro amerete)". Insomma, sebbene la notorietà e la possibilità di gestire anche da casa gli impegni professionali, il congedo di maternità dell'influencer durerà circa 5 mesi proprio come ogni mamma "normale".

in foto: Chiara Ferragni risponde alle domande dei fan

Chiara Ferragni, come si sta preparando al parto

Chiara Ferragni è entrata nella 39esima settimana di gravidanza ma, avendo optato per un parto naturale, non sa assolutamente quand'è che la piccola Baby V. deciderà di nascere. Rispetto a quando era in attesa di Leone, questa volta le cose sono andate diversamente: all'epoca, infatti, ha avuto dei problemi alla placenta ed è stata costretta a partorirlo alla 37esima settimana con induzione. Come sta passando queste giornate di attesa? Si concede delle lunghe passeggiate per stimolare le contrazioni, si dà poi al relax casalingo e infine prepara tutto il necessario per il ricovero ospedaliero. Il dettaglio che tutti hanno notato? Il borsone che ha riempito d'abiti e affetti personali è rarissimo e soprattutto extra lusso proprio come tutti i suoi accessori preferiti.