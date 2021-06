La regina Elisabetta è famosa in tutto il mondo per i suoi look coordinati in colori pastello: soprabito e cappellino in tono, sempre. Il suo stile iconico ora ha una giovanissima e insospettabile fan: baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La bimba, tre mesi compiuti da poco, è adorabile in un completino a righine gialle: abito con le bretelle, magliettina bianca e cappello coordinato a tesa bianca. La foto del look "reale" è stata subito condivisa dalla mamma, che adesso si trova in Grecia. L'influencer ha sottolineato una certa "somiglianza" nelle storie: "Queen Elizabeth – ha scritto – sei proprio tu?"

Il look coordinato a righe gialle di baby Vittoria

Fin dalla nascita, la piccola Vittoria si è dimostrata l'influencer perfetta: tra i pigiamini griffati regalati dai molti amici stilisti dei suoi genitori e le tutine firmate da mamma Chiara Ferragni, la bimba ha fatto il suo debutto nel mondo della moda ancora prima di saper parlare. In questi giorni la mamma è in Grecia – dove ha sfoggiato abiti multicolor e acconciature da dea greca – mentre il papà è a Otranto, dove venerdì 25 giugno si è esibito sul palco di Battiti Live in un look scintillante insieme a Orietta Berti. La bambina non è da meno: nella foto condivisa dai genitori ha sfoggiato un look da "Royal Ascot", la gara di cavalli in cui le nobildonne inglesi si sbizzarriscono con cappellini e abiti colorati. La piccola indossava un abito con le bretelle a righe bianche e gialle su una semplice magliettina bianca. Il tocco di stile? Il cappello a tesa larga abbinato al vestito, proprio come farebbe sua Maestà la regina Elisabetta. Non ci sono più dubbi: la piccola "Vitto" è una vera e propria principessa.