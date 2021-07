Baby Vittoria è una queen: fiori e tutina arcobaleno, i look trendy della figlia di Chiara Ferragni Vittoria Lucia Ferragni ha poco più di 3 mesi di vita ma, nonostante ciò, può già essere considerata una regina fashion. A dimostralo è stata Chiara Ferragni, che sui social ha immortalato alcuni dei suoi look più adorabili e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Vittoria Lucia Ferragni è nata a fine marzo e fin dal primo momento è diventata una vera e propria star. La mamma Chiara Ferragni ha documentato i 9 mesi di gravidanza sui social, non esitando a condividere sul suo profilo ogni dettaglio del parto e dei primi momenti passati con la piccola. I primi look? Non potevano che essere trendy ed esclusivi, basti pensare al fatto che è proprio grazie alla figlia che l'influencer ha lanciato la sua prima collezione Baby. Ancora oggi sono moltissimi i brand di moda che le inviano dei regali esclusivi e griffati per la bimba e non sorprende che, nonostante la tenerissima età, vanti già un guardaroba da capogiro.

Baby V. icona fashion a quasi 4 mesi

Così come successo a Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, anche Vittoria è diventata una vera e propria icona fashion fin dai primi giorni di vita. Che si condivida o no la scelta di mostrare sui social ogni dettaglio della sua crescita, non importa, l'unica cosa certa è che la piccola di casa Lucia-Ferragni è adorabile, elegante e trendy. Quante sono le neomamme che si stanno ispirando ai suoi look colorati e glamour per le figlie neonate? Il risultato è decisamente assicurato e a dimostrarlo è il numero di like che riesce a ottenere ogni foto della piccola Baby V.

I completi trendy di Vittoria Lucia Ferragni

Al motto di "Queen Vittoria e i suoi molti look", Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un album dei primi adorabili completini della seconda figlia. Un abitino a fiori bon-ton, una tutina arcobaleno, un pagliaccetto rosa con i cuoricini rosa, una scamiciata bianca decorata con limoni e frutta varia: questi sono solo alcuni degli adorabili outfit della secondogenita dei Ferragnez. Si potrebbe continuare col completo crochet, con il primo costume a quadretti, con il cappellino in pieno stile regina Elisabetta, la cosa certa è che a soli 3 mesi Baby V. ha già tutte le carte in regola per essere considerata una star dei social. Da grande vorrà seguire le orme della mamma in campo fashion?