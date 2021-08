Chiara Ferragni dice addio a tata Rosalba: perché non sarà più lei a prendersi cura di Leone e Vittoria Rosalba, la tata di Leone e Vittoria, pare che abbia detto addio ai Ferragnez. Prima di partire per le vacanze Chiara Ferragni e Fedez le hanno organizzato una festa per salutarla e per ringraziarla per gli ultimi anni passati insieme, non esitando a farle delle dediche speciali.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via alla loro estate 2021, sono partiti alla volta della Sardegna con la famiglia al completo, documentando tutto sui social, dal viaggio in jet privato all'arrivo nella location da sogno in cui trascorreranno le prossime settimane. Prima di lasciare Milano, però, hanno organizzato una festa d'addio per tata Rosalba, la nanny che si è presa cura di Leone e Vittoria fin dalla loro nascita. I commenti lasciati dai membri della famiglia Ferragnez lasciano intendere che non sarà più lei a occuparsi dei piccoli di casa ma, nonostante ciò, per loro continuerà a essere una persona speciale.

La festa d'addio a tata Rosalba

Con ogni probabilità Rosalba non sarà più la nanny di Leone e Vittoria e i Ferragnez hanno voluto ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per loro negli ultimi anni con un pensiero speciale. La tata non solo ha posato con la nota famiglia social, ha anche ricevuto un mini party casalingo con tanto di torta personalizzata con la scritta "Ti vogliamo bene Rosalba". È stata poi Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, a rivelare il motivo per cui è stata organizzata la festa. In un commento lasciato su Instagram ha scritto: "Una persona meravigliosa e super competente. Ci mancherai tantissimo Rosalba".

La dedica di Marina di Guardo per tata Rosalba

Un'amica della nanny, però, non ci ha pensato su due volte a rassicurarla, dicendo: "Rosalba mi ha sempre detto cose meravigliose di voi, anche voi le mancherete e soprattutto i bambini che ha cresciuto e adora come fossero suoi. Vi manterrete sempre in contatto signora Marina, ormai siamo una grande famiglia".

Leggi anche La festa per gli 11 anni di Matilda Ferragni: torta e regali per il compleanno del cagnolino di Chiara

Il dolce commento dell’amica di tata Rosalba

Perché Rosalba non sarà più la nanny dei Ferragnez

Negli ultimi anni Rosalba è stata una presenza fissa in casa Ferragnez, è stata assunta poco dopo la nascita di Leone e da allora è apparsa spesso nelle Stories della fashion influencer. Negli ultimi mesi si è presa cura anche di Vittoria, non esitando a lasciarsi immortalare mentre la abbraccia con dolcezza. Il motivo per cui lascia il suo posto? Chiara e Fedez hanno preferito non dirlo, preservando così la sua privacy, ma potrebbe essere per una questione pratica. Rosalba probabilmente è specializzata nella cura dei neonati e, ora che Leone è diventato un piccolo ometto, può prendersi una meritata pausa. A questo punto non resta che chiedersi se chi la sostituirà riuscirà a essere alla sua altezza.