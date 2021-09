Chiara Ferragni criticata per le foto in intimo: perché una mamma sexy ci disturba così tanto? Chiara Ferragni indossa un audace completino intimo di pizzo ed ecco che gli haters passano all’attacco. Tanti, nei commenti, si sono indignati e l’hanno offesa per aver postato, lei che è una mamma, una foto del genere. Ma quindi essere madre vuol dire non poter essere sexy?

A cura di Giusy Dente

Sicuramente Chiara Ferragni un po' se l'aspettava: pubblicando la sua foto in lingerie sapeva di attirare non poche critiche, quelle che accompagnano ogni scatto in cui è più o meno svestita. E difatti i commenti degli haters non si sono fatti attendere. Tanti utenti non hanno apprezzato che a mostrarsi così fosse una mamma, come se non fosse concesso a una donna con figli farsi vedere in una chiave più sexy.

Chiara Ferragni in intimo scatena gli haters

A sei mesi dal parto, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la sua forma fisica ideale. Nelle prime settimane di vita della piccola Vittoria aveva spiegato di volersi dedicare di più all'attività fisica: in gravidanza non si era affatto curata dei chili in più, ma poi mostrando il ventre leggermente rilassato aveva ammesso di voler ritrovare la sua fisicità e di volersi riappropriarsi del suo corpo. Sia durante la gestazione che dopo, l'imprenditrice non ha mai avuto timore di farsi vedere, esponendosi anche a feroci giudizi. Ha celebrato giorno dopo giorno la pancia, con la stessa naturalezza con cui ha condiviso sui social i momenti dell'allattamento al seno, per sdoganare questo tabù e normalizzare questo gesto. "Siamo sempre gentili coi nostri corpi" aveva detto, invitando da un lato le persone a non puntare il dito contro le neo mamme e queste ultime a volersi sempre bene.

Instagram Story sul profilo di Chiara Ferragni

Sacrilegio: una mamma sexy!

La foto di Chiara Ferragni nuda allo specchio aveva sollevato un polverone: tanti avevano ritenuto volgare quella foto, un gesto esibizionista incompatibile col suo essere mamma e moglie. Qualcuno aveva chiamato in causa proprio Fedez, che in qualità di marito avrebbe quasi dovuto proibire a sua moglie la condivisione di una foto del genere. In quell'occasione l'influencer aveva spiegato il suo intento: celebrare la gravidanza e il suo corpo in trasformazione. E aveva anche posto l'accento su quel pensiero distorto: l'idea che un uomo debba controllare la vita della compagna e che quest'ultima debba chiedere il permesso per pubblicare alcuni contenuti su un social. La situazione si è ripresentata più o meno identica quando l'imprenditrice si è mostrata nuda in doccia col lato B coperto da un'emoticon. Le reazioni degli utenti sono state ancora di sdegno, offesi che a realizzare uno scatto del genere fosse stata una donna con figli. Ma quindi essere madre vuol dire non poter essere sexy?

Fedez, nel vedere la moglie in lingerie, si è definito un uomo fortunato nelle Instagram Stories, a dispetto di quanti invece pensano probabilmente che dovrebbe vietare alla compagna di mostrarsi così sui social. Chiara Ferragni ha indossato un capo decisamente sexy: un completino di pizzo nero con audaci stringhe che vanno a fasciare seno e fianchi. Gli haters (anche molte donne) non hanno apprezzato e lei stessa nelle Stories ha postato un selfie la cui espressione annoiata era la reazione dinanzi ai soliti commenti. Per questo qualcuno ha ironizzato su una possibile iscrizione a OnlyFans: quella sì che li farebbe impazzire! Il look provocante esibito non è piaciuto: per qualcuno era volgare, per qualcuno eccessivo, per qualcuno di cattivo gusto. Ma aldilà dell'opinione soggettiva sul capo in sé, a colpire sono i giudizi morali, chi punta il dito o offende gratuitamente la Ferragni, sminuendola come mamma. Una mamma consapevole del proprio corpo e fiera della propria femminilità a quanto pare fa discutere, come se la sensualità fosse incompatibile con l'aver messo al mondo dei figli.