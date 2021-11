Chiara Ferragni con la tutina aderente in lycra: il catsuit anni ’80 è il must have dell’inverno 2022 Le tute “effetto seconda pelle” hanno dominato le passerelle Autunno/Inverno 2021-22. Anche Chiara Ferragni le adora e lancia il trend più cool dell’inverno.

A cura di Beatrice Manca

Un po' catwoman, un po' corso di aerobica. La tutina aderente nella moda ha conosciuto alterne fortune, ma sembrava definitivamente archiviata con la fine degli anni Ottanta, insieme agli scaldamuscoli e alla permanente. E invece eccola tornare: dalle passerelle ha conquistato gli influencer e i social e ora è stata sdoganata perfino da Chiara Ferragni, che è arrivata in Puglia con una tuta "intera" aderente blu elettrico, in perfetto stile Eighties, con tanto di calzini in spugna e sneakers. Ormai sappiamo che Chiara Ferragni ha il tocco di Re Mida: qualsiasi cosa indossi, perfino l'accessorio più strano o kitsch, diventa l'ossessione del momento. I "catsuit" sono il prossimo trend? A giudicare dalle passerelle dell'Autunno/Inverno 2021-22 pare proprio di sì.

La tutina in lycra di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si trova in Puglia per il tour promozionale della sua nuova linea di make up: prima tappa a Bari, dove ha incontrato alcuni fan e ha presentato i suoi nuovi prodotti cosmetici. All'evento ha sfoggiato un minidress nero scintillante, ma il look che più ha acceso la curiosità nei follower è quello scelto per viaggiare: dopo la tuta-pigiama per volare fino a Berlino, questa volta ha scelto un capo vintage, la tutina "one piece". Se non fosse uno dei trend più cool dell'inverno 2022 sembrerebbe proprio uscita dall'armadio delle nostre mamme: colore blu elettrico, silhouette super aderente e tessuto elasticizzato, con ogni probabilità lycra. L'influencer ha giocato sull'operazione nostalgia anche con gli accessori: calzini bianchi a vista e un paio di scarpe sportive, le New Balance 550. Per difendersi dal freddo ha indossato poi una felpa blu scuro e una giacca in pelle.

Il catsuit spopola sulle passerelle Autunno/Inverno 21-22

Ancora una volta Chiara Ferragni coglie in anticipo una delle tendenze più forti lanciate dalle passerelle Autunno/Inverno 2021-22: il catsuit, la tutina aderente tutta intera, "one piece". In sordina si era già infilata nelle collezioni di moda delle scorse stagioni: le tute disegnate da Marine Serre, con il motivo della mezzaluna, sono diventate così iconiche che perfino Beyoncé le ha sfoggiate nei suoi video. I catsuit sono poi comparsi nelle sfilate di Richard Quinn e anche Kim Kardashian ne ha sfoggiate alcune disegnate da Balenciaga.

Prada

Adesso però il catsuit si è imposto tra i trend invernali, dominando le passerelle: da Prada, che l'ha proposta in versione jacquard, fino a Emilio Pucci, che sceglie delicate fantasie floreali, fino a quelle super sensuali di Givenchy, con tagli sul seno. Non sono facilissime da portare, ma di sicuro sono di grande effetto: da sole sono sensualissime, ma sono anche ottime alleate "antifreddo" da stratificare con blazer, maglioni oversize e cappotti. Ora che la regina delle influencer ha dato la sua benedizione, non abbiamo più dubbi su quale sia la prossima ossessione fashion dell'inverno 2022.