Chiara Ferragni, ciabatte con i calzini e leggings logati: il look per il cinema vale oltre 2mila euro Chi, all’arrivo dell’inverno, non ha mai ceduto alla pigrizia di indossare le ciabatte con i calzini per combattere il freddo? Anche Chiara Ferragni ama la comodità e per un pomeriggio di relax ha sfoggiato la combinazione “leggings, ciabatte e calzini” in versione griffata. In casa? No, al cinema!

A cura di Beatrice Manca

Novembre è arrivato e ha portato con sé le prime nebbie e la pioggia. Cosa c'è di meglio in queste giornate uggiose che godersi un bel film con i popcorn caldi? Anche Chiara Ferragni ha approfittato dei giorni di vacanza per portare Leone al cinema e godersi un pomeriggio di relax tra madre e figlio. L'imprenditrice digitale sfoggia look di tendenza ogni volta che esce di casa, ma stavolta ha puntato tutto sulla comodità: è andata al cinema con le ciabatte (griffate, s'intende!) abbinate ai leggings con il logo. Dimostrando un grande senso dell'umorismo (o solo un pizzico di giustificata pigrizia) ha sfoggiato i calzini bianchi con le slides, un'accoppiata che in passato ha suscitato molte polemiche: ricordate quando uscì con le ciabatte in gomma e i calzini?

Chiara Ferragni abbina i leggings e le ciabatte

Tra le tendenze dell'Autunno/Inverno 2021-22 c'è sicuramente il ritorno del logo bene in vista sugli abiti: Chiara Ferragni non si tira indietro e per il pomeriggio con Leone sfoggia un paio di leggings firmati Louis Vuitton, con la stampa all-over che riprende il monogram del brand. Per ripararsi dal freddo e dalla pioggia ha scelto poi una giacca in pelle nera lucida e un pullover nero. I leggings logati sono disponibili sul sito del brand al prezzo di 1.100 euro.

Leggings Louis Vuitton

L'influencer ha deciso di abbinare i pantaloni aderenti a un paio di ciabatte della stessa marca, sempre con il logo di Louis Vuitton: si tratta delle ciabatte "Pool Pillow" in pelle, con suola in gomma a contrasto. Il modello risale alle stagioni passate e non è più disponibile sul sito del brand: sui siti specializzati in second hand le ciabatte sono in vendita a circa 840 euro, il che significa che il prezzo originale superava facilmente i mille euro. Al netto della giacca, quindi, solo leggings e scarpe valgono oltre duemila euro!

Ciabatte Louis Vuitton

La passione di Chiara Ferragni per le ciabatte con i calzini

Alzi la mano chi, all'arrivo dell'autunno, non ha mai indossato le ciabatte in gomma da piscina con i calzini. Forse però non avete mai avuto l'audacia di sfoggiarle fuori casa: eppure "le pool slides" portate con i calzini in spugna sono state una vera e propria mania delle star. Provocazione? Pigrizia? Genialità? Chi può dirlo, fatto sta che la foto di Chiara Ferragni che passeggiava per Milano con le Yeezy Slides con i calzini diventò virale, spaccando i follower tra entusiasti e scandalizzati (con netta prevalenza di questi ultimi). Ci ha poi riprovato qualche mese dopo: ha indossato un altro paio di ciabatte e ha scherzato lei stessa sulle prevedibili polemiche. Le ciabatte comode e morbide sembrano essere una passione dell'influencer: questa estate ne ha sfoggiate addirittura un paio in pelo. Ora che Natale si avvicina, aspettiamo come minimo quelle con le renne!