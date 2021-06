Se c'è una cosa che non manca a Chiara Ferragni è l'autoironia: quando ha postato le sue foto con le ciabatte Yeezy e i calzini bianchi in molti su Instagram l'hanno "bacchettata" definendola sciatta o scherzando sul fatto che sembrava una signora al mercato. Ma l'influencer è andata dritta per la sua strada: le ciabatte in gomma con i calzini sono uno dei trend dell'estate 2021 e lei le sfoggia (giustamente) con orgoglio. Per il suo primo viaggio di lavoro all'estero dopo il lockdown è volata a Madrid e in aeroporto ha fotografato il suo look: tuta da ginnastica con stampa psichedelica, set di valigie griffato e…le famigerate ciabatte con calzini. Lei stessa ci ha scherzato su, postando una foto su Instagram e scrivendo: "La combo che ha shockato l'Italia".

Chiara Ferragni in aeroporto con le ciabatte di gomma

Diciamo la verità: chi non ha mai sognato di andare in aeroporto in pantofole? Chiara Ferragni per il suo primo viaggio di lavoro ha scelto la comodità senza rinunciare al lusso: ha indossato una tuta di Destination Haway celeste e fucsia, con un motivo tie-dye psichedelico e una borsa di Prada azzurra. La tuta costa 150 euro, mentre la borsa "Galleria" è in vendita al prezzo di 1800 euro. Ai piedi ha sfoggiato un paio di ciabatte in gomma, ma stavolta non sono le introvabili Yeezy disegnate da Kanye West. Ha scelto un modello di Acupuncture beige con un disegno di fiamme blu: sul sito del brand il modello è già andato tutto esaurito, ma modelli simili sono in vendita a 85 euro.

in foto: Chiara Ferragni in aeroporto con la tuta e le ciabatte in gomma

Poteva mancare il calzino in cotone bianco? Ovviamente no! Non solo perché queste calzature "da piscina" adesso si portano così (Kendall Jenner lo conferma) ma anche perché lei non si è affatto pentita della sua scelta di stile e nonostante le polemiche la sfoggia di nuovo con orgoglio. Anzi, in una storia fotografa da vicino l'accoppiata "ciabatte e calzini" e ribadisce il concetto scrivendo: "La combo che ha schockato l'Italia". Con un sorriso e un pizzico di ironia Chiara Ferragni ci ricorda che la moda è (anche) divertimento e non vale mai la pena prendersi troppo sul serio.