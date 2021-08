Chiara Ferragni sfida il caldo con le ciabatte di pelo: i sandali da quasi mille euro Chiara Ferragni si sta godendo la pausa di Ferragosto con la sua famiglia in Sardegna. Nonostante il caldo torrido di questi giorni, però, ha stupito i follower con un paio di ciabattine griffate con il pelo: morbide e calde, sembrano perfette per l’autunno. Un’anticipazione sulle tendenze invernali o voglia di comodità dopo tante serate sui tacchi?

A cura di Beatrice Manca

L'estate 2021 sarà ricordata come l'estate delle ugly shoes, o, per dirla più semplicemente, delle ciabatte: abbiamo assistito alla ribalta di modelli che credevamo relegati in fondo all'armadio, dalle Crocs alle ciabatte da piscina, fino ai sandali con il velcro. L'importante è portarle con stile, come fa Chiara Ferragni, che riesce a rendere glamour perfino le ciabatte con la fascia in gomma. Dopo aver "scandalizzato" tutti con i calzini e le Yeezy, ora sfoggia un paio di ciabattine in pelo griffate: una scelta quantomeno insolita, visto le temperature roventi di questi giorni.

Le ciabatte con il pelo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si sta godendo la pausa di Ferragosto con la sua famiglia in Sardegna: tra bagni al mare e serate romantiche con Fedez, l'imprenditrice sfoggia look sempre di tendenza e accessori griffati. In occasione di un pranzo in famiglia però un dettaglio ha stupito i follower. Chiara Ferragni indossava un tipico look estivo: top bianco e shorts a fiorellini. Ma sotto, anziché un paio di sandali, ha preferito un paio di ciabattine…in pelo.

Chiara Ferragni con le ciabattine Louis Vuitton

Nonostante le temperature torride di questi giorni, l'influencer ha scelto un paio di slides firmate Louis Vuitton in shearling bianco, cioé in pecora o montone, con il monogram rosa acceso, il colore-simbolo della Ferragni. Probabilmente si tratta di un modello personalizzato, perché sul sito è disponibile solo nei colori nero e beige. Si tratta del modello Bom Dia, in vendita al prezzo di 830 euro. In fatto di tendenze Chiara Ferragni è sempre un passo avanti: scommettiamo che con i primi freddi d'autunno saranno un must-have?

Leggi anche Chiara Ferragni veste griffata anche in bagno: il suo accappatoio costa quasi 400 euro