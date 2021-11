Che cos’è il rullo opacizzante per il viso che spopola su Tik Tok Sapevi che puoi opacizzare il viso anche senza cipria? Su Tik Tok spopola un roll on creato con una pietra vulcanica, ma esistono anche le salviette sebo assorbenti e gli spray opacizzanti.

A cura di Federica Ambrogio

Il roll on opacizzante di Revlon

Tik Tok è diventata la piattaforma delle nuove tendenze beauty: tra quelle pericolose e quelle da copiare spopolano anche alcuni prodotti di bellezza che sono diventati virali. Uno tra tutti è un roll in grado di opacizzare il viso una volta massaggiato sulla pelle. Un tool che non applica cosmetici sul viso ma che è in grado di assorbire il sebo in eccesso tenendo a bada la lucidità del volto.

Il roll on opacizzante che spopola su Tik Tok

Il rullo opacizzante che spopola su Tik Tok è il Revlon's Oil-Absorbing Volcanic Face Roller: un roll on creato con pietra vulcanica che assorbe istantaneamente il sebo in eccesso. Per utilizzarlo basterà far rotolare delicatamente la sfera del rullo sulla zona T o ovunque la pelle sia lucida. Si può utilizzare sia sulla pelle truccata che sul viso pulito senza trucco per ottenere un effetto opacizzante. È adatto a tutti i tipi di pelle ma è fondamentale pulirlo per evitare che proliferino batteri che poi trasportati sulla pelle. Per una pulizia profonda basterà ruotare il blocco in senso orario per aprirlo, lavare la pietra vulcanica con acqua tiepida e sapone neutro o con un detergente viso e risciacquare, lasciando asciugare all'aria per una notte.

Come opacizzare il viso senza utilizzare la cipria

I roll on vulcanici non sono però l'unico prodotto in grado di opacizzare il viso senza bisogno di utilizzare la cipria. Oltre alla pietra vulcanica esistono infatti delle salviette create con fibra naturale, come per esempio le foglie di canapa e il tè verde, in grado di opacizzare il viso una volta tamponate sulla pelle. Da provare per esempio le Sebo Balance Papers di Kiko, composte con una particolare carta sebo assorbente arricchita con particelle di Tè Verde, dall'efficacia purificante: una volta a contatto con la pelle, rimuovono istantaneamente il sebo in eccesso senza alterare il make-up. Esistono poi anche degli spray opacizzanti da vaporizzare sul viso a make up terminato o all'occorrenza quando la pelle si lucida: da provare per esempio il Light Velvet Air di MAKE UP FOR EVER, uno spray innovativo che fissa in modo permanente il trucco e opacizza la pelle senza alterarne la naturale luminosità. Scopri tutti i prodotti opacizzanti nella gallery!