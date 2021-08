Cenerentola si salva da sola: nel film su Amazon non aspetta il principe ma insegue l’indipendenza “Cenerentola” è il nuovo film di Kay Cannon in uscita su Amazon Prime Video il 3 settembre. Il regista ha riletto la famosissima fiaba in una chiave più moderna. La fata madrina è interpretata da un uomo e la protagonista è una donna che non sogna l’amore ma la carriera, che a una vita da principessa preferisce la realizzazione professionale come stilista.

Camila Cabello e Nicholas Galitzine sono Cenerentola e il Principe

Ricordate Cenerentola, che attendeva sognante il suo principe azzurro e con gli occhi lucidi lo guardava infilarle la scarpetta di cristallo al piede? Quella il cui unico modo per sfuggire alla degradante vita con la matrigna e le sorelle cattive era sposare qualcuno che la portasse via da lì, meglio ancora se bello e ricco? Ebbene, dimenticatela. La nuova Cenerentola nata dalla fantasia del regista Kay Cannon è una donna che al primo posto mette i suoi sogni, la propria realizzazione personale. Nella sua scala di valori davanti ci sono carriera e indipendenza, poi amore e matrimonio insomma.

La fiaba antica diventa un musical moderno

Cenerentola è il film di Kay Cannon in uscita su Prime Video il 3 settembre. Non si tratta dell'ennesima trasposizione della fiaba, certamente una delle più celebri e amate di tutti i tempi. Il regista ha voluto mettere la storia in musical, ma dando una chiave di lettura diversa. La sua eroina è una Cenerentola molto diversa da quella tradizionale. Interpretata da Camila Cabello, è una ragazza che sogna in grande, pronta a mettersi in gioco e affrontare sfide pur di riuscire nella vita. Non lega la sua felicità a un uomo, convinta che possa farcela da sola. Per questo quando pensa al suo futuro si immagina una stilista indipendente e affermata, non una moglie e mamma.

Billy Porter nei panni della madrina

Nel cast anche Idina Menzel, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan e Billy Porter. Quest'ultimo è stato il primo attore nero dichiaratamente omosessuale a vincere un Emmy. Agli Oscar 2019 si è presentato con un'ampia gonna a ruota abbinata allo smoking, un look femminile firmato Christian Siriano. E non è passato inosservato neppure durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, quando ha sfoggiato una gonna con strascico abbinata a corpetto piumato, un look firmato Giles Deacon Couture con cui ha omaggiato la royal family. In Cenerentola veste invece gli estrosi, colorati e paillettati abiti della madrina, ruolo che un tempo fu di Whitney Houston nel film del 1997. Fab G è un personaggio di rottura, con cui si abbandona la distinzione tra maschile e femminile a favore di una più inclusiva e rappresentativa fluidità di genere.

Camila Cabello è Cenerentola

Ma è la stessa protagonista Cenerentola a rappresentare una rivoluzione. "Quella ragazza si crede un uomo d'affari!" le dicono i commercianti facendosi grasse risate, quando la vedono tentare di farsi strada nel mondo della moda con la vendita dei suoi vestiti. Il suo sogno infatti è fare la stilista: è consapevole della strada che vuole percorrere e non vuole farsi intralciare, né dai pregiudizi né dalla cattiveria delle donne della sua famiglia. Ma neppure l'amore e il matrimonio sono nei suoi progetti. Sa benissimo che c'è tutto un mondo, fuori al seminterrato in cui è reclusa dalla matrigna e vuole esplorarlo trovando la propria indipendenza e la propria realizzazione.

Camila Cabello e Nicholas Galitzine sono Cenerentola e il Principe

"Devo costruire la mia vita da sola" dice e neppure l'incontro col principe la distoglie da questo obiettivo. Lui, innamorato a prima vista, si dichiara quasi subito: "Scelgo te come mia principessa". Una qualsiasi fiaba classica si sarebbe chiusa con un romantico bacio e una promessa di eterno amore e vita insieme, ma non qui. Il primo pensiero di Cenerentola è la sua carriera, perché sa benissimo cosa vuole dalla vita. Non le interessa passare da una gabbia familiare a una gabbia matrimoniale. "E il mio lavoro? Non voglio salutare per sempre dal palco reale. Ho dei sogni che devo seguire" gli dice. La consapevolezza di volersi realizzare come donna si scontrerà con l'aver trovato l'uomo della sua vita. Il dilemma di Cenerentola sarà scegliere tra le due cose o chissà, magari provare a conciliarle, perché uno dei luoghi comuni più difficili da sradicare è che una donna non possa realizzarsi sia nella vita privata che professionalmente, come se una cosa togliesse necessariamente valore all'altra e si dovesse proseguire un'unica strada.

Camila Cabello è Cenerentola

"Anche la magia ha dei limiti" dice ironico Fab B quando mette ai piedi di Cenerentola delle scarpe di cristallo che lei vorrebbe tramutare in qualcosa di più comodo. Si tratta della grande occasione della sua vita e non ha nulla a che fare col trovare marito: al ballo avrebbe finalmente modo di mostrare le sue creazioni. Pur di riuscirci è pronta anche a farsi venire i calli! Perché la magia avrà pure dei limiti ma le sue ambizioni e la sua voglia di riscatto no!