Carrie Bradshaw con guanti di gomma e foulard sulla testa: il nuovo look “da nonna” di And Just Like That Sarah Jessica Parker è stata paparazzata sul set di And Just Like That e ha dato prova del fatto che la “nuova” Carrie Bradshaw sarà davvero diversa. Il suo ultimo look è tutt’altro che glamour: tra un foulard sulla testa e dei guanti di gomma sembra aver appena terminato le faccende domestiche.

A cura di Valeria Paglionico

Sex and the City sta tornando, le "ragazze" che hanno resa iconica la nota serie tv si sono riunite per un esclusivo reboot e, sebbene siano un tantino cambiate rispetto a quando erano giovanissime negli anni '80, continuano a essere super amate dai fan del telefilm. Attualmente sono a New York per completare le riprese del sequel And Just Like That e di tanto in tanto vengono paparazzate con dei look incredibilmente glamour. Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, sta dando il meglio di lei tra maxi gonne a pois e abiti multicolor ma di recente le cose sono cambiate: sul set è stata immortalata in una versione "casalinga" davvero inedita.

Il look casalingo di Carrie Bradshaw

Siamo sempre stati abituati a vedere Carrie Bradshaw super fashion tra abiti all'ultima moda, vertiginosi tacchi a spillo e borse griffate, ma in And Just Like That probabilmente rivoluzionerà il suo stile. Nelle ultime foto paparazzate sul set del reboot ha infatti sfoggiato un inedito look "da nonna". L'attrice è apparsa con indosso un maxi dress a quadretti bianchi e rosa, un foulard sulla testa, dei maxi occhiali da sole scuri, le scarpe sbottonate e una felpa col cappuccio in blu. La vera chicca? Dei guanti di gomma total pink, quelli che si usano a casa per lavare i piatti.

Gli occhiali con i brillantini sono di lusso

Sebbene l'outfit sfoggiato dall'attrice sembri essere sciatto e casalingo a primo impatto, in verità nasconde dei dettagli griffati. L'abito a scamiciata con le maniche a sbuffo è firmato Batsheva e costa 125 dollari (ovvero poco più di 100 euro), mentre gli occhiali da sole con la montatura tempestata di brillantini sono i Jezebel di Jimmy Choo (prezzo 435 dollari, ovvero quasi 400 euro, anche se al momento sono sold-out). Quello che rimane da chiedersi a questo punto è: nella nuova serie Sarah Jessica Parker si mostrerà alle prese con le faccende domestiche? L'unica cosa certa al momento è che in And Just Like That di sicuro riserverà moltissime sorprese ai fan.