Carrie Bradshaw sul set di And Just Like That: il nuovo look con abito multicolor e capelli ondulati Continuano le riprese di And Just Like That, il sequel di Sex and the City, e sui social circolano diversi scatti paparazzati sul set. La più seguita è Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, che nella nuova serie spopolerà con un adorabile abito multicolor (e purtroppo ricomincerà a fumare).

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate con nostalgia tutte le puntate di Sex and the City, l'iconica serie che raccontava delle avventure romantiche e sessuali di quattro newyorkesi doc? Allora saprete bene che il telefilm sta tornando con il sequel And Just Like That. Sebbene l'attrice che interpretava Samantha abbia detto no alla reunion, tutti gli altri protagonisti sono stati lieti di mostrare la loro "nuova vita" a decenni di distanza. Tra le più amate non può che esserci Carrie Bradshaw, la giornalista interpretata da Sarah Jessica Parker, che ancora una volta darà prova di essere una vera e propria icona di stile: ecco il nuovo look multicolor che sfoggerà nella serie.

L'abito multicolor di Carrie è vintage

Se fino ad ora in And Just Like That Carrie aveva spaziato maxi zeppe e gonne a pois, nelle ultime ore ha dato il meglio di lei in fatto di stile. È stata fotografata sul set della serie in versione arcobaleno con indosso un abito vintage di Norma Kamali, un modello a quadretti multicolor con la gonna a palloncino lunga fino al ginocchio e una casacca over coordinata. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il tacco in color cuoio e degli occhiali a mascherina in total black. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, optando per delle meravigliose onde dall'effetto naturale. Chi direbbe che sono passati più di 30 anni da quando Sarah Jessica Parker ha ricoperto per la prima volta il ruolo di Carrie?

Carrie riprende a fumare in And Just Like That

C'è un altro dettaglio sulla "nuova vita di Carrie" trapelato dalle foto paparazzate sul set: in And Just Like That la Bradshaw riprenderà il vizio del fumo. Mentre girava la scena con l'abito multicolor a quadretti è stata infatti immortalata con la sua tanto amata Marlboro Light tra le mani, proprio come accaduto in tutte le prime tre stagioni dell'iconica serie. In quanti ricordano ancora che la sua dipendenza dalle sigarette mise a rischio la relazione con Aidan (arrivata lo stesso al capolinea poco dopo)? Anche il marito Mr. Big amava fumare nelle prime stagioni ma, dopo essersi sottoposto a un intervento al cuore, perse il vizio, convincendo anche la compagna a fare lo stesso. Insomma, le cattive abitudini sono dure a morire e a quanto pare anche l'alter ego di Sarah Jessica Parker lo ha capito bene.