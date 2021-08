Carrie Bradshaw, il ritorno con Mr. Big è trendy: pois e borsa dipinta a mano sul set di And Just Like That Carrie Bradshaw e Mr. Big sono tornati insieme per le riprese di And Just Like That, le prime foto trapelate dal set hanno già fatto sognare tutti i fan di Sex and the City che non vedono l’ora di rivederli fianco a fianco in tv. Sarah Jessica Parker non ha rinunciato allo stile, apparendo più glamour che mai nella scena con quello che nel telefilm è suo marito.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti hanno letteralmente sognato con la storia d'amore di Carrie Bradshaw e il suo Mr. Big? Nel corso delle diverse stagioni di Sex & the City si sono avvicinati, allontanati, sono stati innamoratissimi e si sono odiati, ma alla fine i sentimenti hanno trionfato e nell'ultimo film della nota serie sono riusciti a convolare a nozze (dopo che il primo matrimonio che avevano organizzato era naufragato prima ancora di arrivare sull'altare). Nel revival del telefilm, intitolato And Just Like That, poteva mai mancare l'iconica coppia? Assolutamente no e nelle ultime ore è arrivata la prima foto dei due direttamente dal set.

Carrie Bradshaw e Mr. Big insieme sul set

Sono cominciate le riprese di And Just Like That, il revival di Sex & the City, e sono già moltissime le foto trapelate dal set, da quella che mostra le tre iconiche protagoniste abbracciarsi a quella realizzata durante le registrazioni con borse di lusso e scarpe con la zeppa. Ora è tornato anche Mr. Big, alias Chris Noth, e sta già facendo sognare tutte le nostalgiche. È apparso bellissimo e in forma al fianco di Sarah Jessica Parker e, sebbene anche lui sia un tantino invecchiato rispetto a qualche anno fa, tanto è bastato per far impazzire le fan della serie.

Il look di Sarah Jessica Parker per la prima scena con Mr. Big

La Bradshaw poteva mai rinunciare allo stile per la sua prima scena in compagnia di Mr. Big? Pare proprio di no, basta analizzare il look sfoggiato sul set. L'attrice ha abbinato un body nero a maniche lunghe di Capezio, con lo scollo leggermente a barca e la schiena nuda, a una maxi gonna a pois di Carolina Herrera, un modello a vita alta, a fondo bianco e con degli enormi pallini total black. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté gioiello di Duchessa Gardini, dei braccialetti di Rosa de la Cruz London e un cappellino in pieno stile britannico con una grossa piuma rosa. La vera chicca, però, è la borsa: si tratta della Lady with Peonie bag di Rebecca Moses, un accessorio rarissimo e dipinto a mano che sul web viene venduto a 850 dollari (poco più di 700 euro).