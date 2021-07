in foto: Carolina Marconi coi capelli rasati

Non tutti i gieffini proseguono le loro vite sviluppando carriere nel mondo dello spettacolo. C'è anche chi, una volta terminata l'esperienza all'interno della Casa, torna in qualche modo alla normalità, lontano dalle luci dei riflettori. Di Carolina Marconi, infatti, non si era più parlato per molto tempo. La ragazza aveva partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello: era il 2004, ma all'attivo aveva già alcune apparizioni televisive. Da quel momento la sua notorietà è aumentata e ha realizzato diversi progetti, cimentandosi come cantante e come attrice sul piccolo e sul grande schermo. Poi la svolta come imprenditrice, con una linea di calzature e un negozio di abbigliamento. La 43enne di origine venezuelana è molto attiva sui social, dove ha voluto condividere con i follower anche la sua personale battaglia contro il tumore al seno.

Carolina Marconi e il tumore al seno

Il 24 marzo a Carolina Marconi hanno diagnosticato un tumore al seno. Inevitabilmente la paura ha preso il sopravvento così come le tante domande su ciò che da lì in poi sarebbe successo, ma non si è persa d'animo. Scoprire di dover subire un intervento le ha fatto crollare il mondo addosso, ma lo ha affrontato col sorriso: il 6 aprile le è stato asportato il tumore e ricostruita la mammella. La strada si è rivelata ancora in salita, perché la ripresa è stata faticosa e ha dovuto proseguire con la chemioterapia preventiva (che andrà avanti fino a dicembre). Intorno a lei, costantemente, il suo compagno, la famiglia e gli amici, che non l'hanno mai abbandonata e le hanno fatto sentire tutto il calore di cui aveva bisogno. Comprensibilmente, si è chiesta anche cosa ne sarebbe stato dei suoi capelli, ma sin dall'inizio ha deciso che avrebbe affrontato anche questo aspetto nel modo più positivo possibile, senza lasciarsi sconfiggere e senza mai perdere il coraggio di combattere.

in foto: Carolina Marconi nelle Instagram Stories

Carolina Marconi combatte col sorriso

L'ultima foto di Carolina Marconi con la chioma lunghissima è dell'11 giugno. Pochi giorni dopo ha sfoggiato sui social un caschetto: "Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti. Cresceranno, l’importante è la salute: è quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva), che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi". Fino all'ultimo lei ha scelto di non rasarli: "Finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora", scriveva l'ex gieffina su Instagram il 29 giugno scorso. "Vedere cadere i tuoi capelli nn è di certo una cosa bella" ha aggiunto e difatti ha poi preso la decisione più difficile, quando si è accorta che le ciocche continuavano a staccarsi. Sui social, sorridente, si è mostrata per la prima volta senza capelli, rivelando di averli rasati da sola. Ha ammesso che, per quanto difficile, è stata comunque una benedizione, perché era una sofferenza vederli cadere. Ha cercato anche un altro lato positivo, nella situazione: "Con questo caldo sono molto fresca e leggera".

in foto: Carolina Marconi dopo aver tagliato i capelli

La bellezza che sta dentro l'accettazione

Lo step della perdita dei capelli è comprensibilmente uno di quelli che spaventa maggiormente: è ciò che rende palese ed evidente la malattia anche agli altri, è ciò che fa capire quanto il corpo stia cambiando. Molti lo vivono con disagio e imbarazzo e la scelta di rasarsi i capelli è sicuramente coraggiosa. Per molto tempo la parola tumore è stata un tabù e con essa tutto ciò che ne conseguiva: era di fatto impronunciabile e perdere i capelli voleva dire nascondersi. Ci è voluto tempo anche affinché il termine venisse sdoganato in tv e ne venisse fatta una narrazione più normalizzata e positiva, che potesse aiutare su grande scala. Nadia Toffa per esempio ha scelto di non indossare la parrucca e Carolyn Smith non ha avuto problemi a fare altrettanto. Nel tempo si è sviluppata (anche sui social) una narrazione volta non solo alla prevenzione, aspetto importantissimo, ma anche a far sentire le persone meno sole, per far capire loro che la malattia non è una colpa né una vergogna, che non è qualcosa da nascondere e che non sono i capelli a determinare chi siamo. Carolina Marconi ha lanciato un messaggio bellissimo, mostrandosi senza quella chioma scura e folta che così tanto amava e a cui ha dovuto momentaneamente rinunciare. Ha in qualche modo invitato chi è nella sua stessa situazione a liberarsi dei fardelli, a volersi bene e fare tutto ciò che è in proprio potere per la propria felicità, per andare avanti nel percorso di guarigione: perché per quanto difficile, mantenere il sorriso è possibile.