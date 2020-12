Anche se quest'anno le feste del periodo natalizio saranno diverse dal solito non rinunciare a prenderti cura di te. Per festeggiare l'ultima notte dell'anno i beauty look sono luminosi e scintillanti, anche se stai a casa. Il make up di Capodanno rende protagonisti eye liner glitter, ombretti diamantati e gloss luminosi, mentre per la manicure potrai giocare con top coat brillanti, glitter e decorazioni strass. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare per il tuo look di Capodanno e i prodotti da utilizzare!

La manicure glitterata di Capodanno

Non rinunciare a un tocco di luce per l'ultima manicure del 2020! Per la nail art di Capodanno potrai utilizzare smalti glitter, top coat brillanti e strass anche se starai a casa a festeggiare l'arrivo del 2021. Le idee a cui ispirarsi sono davvero tantissime, da quelle più semplici a quelle più elaborate. I colori più gettonati saranno ovviamente il rosso, l'argento e l'oro, ma potrai anche scegliere colori più sfavillanti come quelli decretati da Pantone come colori must per il 2021 realizzando una manicure con Illuminating e Ultimate Gray, oppure puntare sulla palette dei blu per una manicure più intensa e profonda.

Se vuoi una manicure semplice e raffinata potrai semplicemente applicare un top coat glitterato sul tuo smalto preferito: scegline uno con glitter fini e delicati per dare un tocco di luce senza esagerare! La tua nail art sarà scintillante e minimal. Se vuoi realizzare un effetto più sparkling potrai creare un'accent nail a contrasto, applicando uno smalto glitter sull'anulare, in netto contrasto con il colore che invece stenderai sulle altre unghie. Per chi ama le nail art più elaborate invece, potrà sbizzarrirsi con decorazioni geometriche, linee e pois da realizzare con smalto glitter su una base di smalto più scura, oppure liberare la fantasia e disegnare con l'aiuto di un piccolo pennellino fiocchi di neve, stelle e decorazioni natalizie.

Make up glitter: le idee per l'ultima notte dell'anno

Anche per quanto riguarda il trucco potrai realizzare look sfavillanti: il make up si sa, è terapeutico e un tocco di luce per terminare il 2020 potrebbe aiutarti a fare il pieno di vibrazioni positive per il nuovo anno. Via libera quindi a ombretti, eye liner e anche gloss brillanti, per illuminare il tuo sguardo e regalare luce al tuo trucco. Scegli di concentrazione l'attenzione sugli occhi oppure sulle labbra: saranno perfetti sia i look più semplici e minimal che quelli più intensi, l'unica regola è piacersi e sentirsi a proprio agio.

Se vuoi concentrare l'attenzione sul tuo sguardo potrai applicare una linea di eyeliner brillante dopo aver creato un trucco con ombretti nude: il Glitter Pop! Peel Off Eyeliner di Too Faced darà un tocco di luce al tuo make up. Grazie alla sua caratteristica peel off i glitter non cadranno sul viso rovinando il tuo trucco. Se preferisci giocare con gli ombretti luminosi potrai scegleire le versioni liquide, come per esempio Dazzleshadow Liquid di MAC, oppure quelli in crema come il Scattered Light Glitter Eyeshadow di Hourglass o ancora quelli in polvere come gli ombretti della linea Sequin Crush di Yves Saint Laurent. Applica il tuo ombretto nell'angolo interno dell'occhio sfumando il colore verso il centro e poi scurisci l'angolo esterno con un ombretto più scuro per dare più profondità al tuo sguardo. Vuoi concentrare l'attenzione sulle labbra scegli un bel gloss colorato e brillante che illumini il tuo make up: è perfetto il Shimmer GelGloss di Shiseido che regalerà alle tue labbra un effetto cristallo.