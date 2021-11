Camila Cabello torna single: dopo la rottura con Shawn Mendes si allena con le collane portafortuna Come si supera la fine di un amore? Camila Cabello si è buttata nello sport, sfoggiando sui social un look sportivo ma con un gioiello speciale.

A cura di Beatrice Manca

Come si affronta la fine di un amore? C'è chi parte per un viaggio, chi cambia look e chi, come Gigi Hadid, decide di dare un taglio ai capelli. La cantante Camila Cabello invece pare che si sia gettata anima e corpo nello sport: le ultime foto pubblicate su Instagram, a ridosso dell'annuncio della fine della relazione con Shawn Mendes, la vedono impegnata in un workout ad alta intensità: top sportivo celeste – coordinato all'elastico per capelli – coda di cavallo e una cascata di collanine gold. Una di queste nasconde un simbolo speciale: che sia un piccolo portafortuna per un momento complicato?

Il workout di Camila Cabello

La notizia della fine dell'amore tra i due cantanti ha colto di sorpresa i fan: solo due settimane fa Camila e Shawn festeggiavano il Dia De Muertos insieme, con i tipici costumi colorati. Negli ultimi giorni in effetti la cantante aveva pubblicato tutte foto in solitaria: un nuovo tatuaggio sul collo (simbolo di un nuovo inizio? Chissà) e le foto con la sciarpa rossa ricevuta in regalo dall'amica Taylor Swift. L'annuncio a sorpresa è arrivato solo questa mattina, con i due cantanti che giurano di essere rimasti migliori amici. Che sia vero o no, Camila ha deciso di affrontare questo periodo di passaggio…sudando. Si è affidata alla personal trainer Jenna Willis e su Instagram ha mostrato le foto dei suoi workout con la didascalia "sweatin it", cioé "sudandoci su". Sempre però con un tocco di stile: il top celeste coordinato all'elastico per capelli, uno scrunchies anni Novanta.

Camila Cabello

Camilla Cabello e la collana con il segno zodiacale

Nonostante il look sportivo, la popstar ha sfoggiato alcune collanine gold al collo: in una foto si vede un ciondolo con l'iniziale, la lettera ‘C', mentre nello scatto più recente sfoggia una catenina con una placca dorata. Questo ciondolo è il più particolare per via dell'incisione di due pesci, un chiaro riferimento al suo segno zodiacale. I gioielli a tema "astrologia" stanno spopolando tra le star, ma per Camila Cabello forse ci sono anche ragioni più personale: chi, in un momento complicato, non si è affidato all'oroscopo?