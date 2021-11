Gigi Hadid, il nuovo drastico cambio look: capelli castani e frangetta dopo la rottura con Zayn Malik Gigi Hadid ha cambiato look in modo drastico dopo la rottura con Zayn Malik: la modella ha detto addio al biondo e si è mostrata in una versione irriconoscibile sui social. È tornata a essere mora e sfoggia una frangetta sbarazzina.

A cura di Valeria Paglionico

Gigi Hadid sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: dopo essere diventata mamma nel settembre 2020, ha più volte documentato la dolcissima quotidianità familiare al fianco della piccola Khai e del compagno Zayn Malik. Da qualche settimana, però, i due si sono lasciati, mandando nel più totale delirio i fan. La modella è dunque tornata single e, sebbene su Instagram preferisca mantenere una certa privacy sulla sua sfera privata, non si può fare a meno di notare un dettaglio: per lasciarsi alle spalle questo periodo buio ha cambiato look in modo drastico, apparendo quasi irriconoscibile.

Gigi Hadid dice addio ai capelli biondi

Siamo sempre stati abituati a vedere Gigi Hadid con dei lunghi e fluenti capelli biondi, tanto che negli anni sono diventati il suo "marchio di fabbrica". Addirittura la sorella Bella, che per natura è ugualmente bionda, ha deciso di tingere la chioma pur di distinguersi da lei. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate. Sarà perché la top voleva lasciarsi definitivamente alle spalle la storia con Zayn Malik o perché semplicemente intendeva dare una svolta alla sua immagine, ma la cosa certa è che ha detto addio ai blonde hair, mostrandosi in una versione inedita sui social.

Il nuovo look di Gigi Hadid

Il nuovo look della modella

Già qualche tempo fa Gigi Hadid aveva stravolto il suo look provando una tintura sui toni del rosso-arancio, ma solo di recente ha deciso di cambiare in modo drastico. Nelle ultime ore si è lasciata immortalare con i capelli scurissimi, per la precisione in un castano che va nel mogano, sfoggiando anche una frangia corta e sbarazzina. Ha portato la chioma sciolta ed extra liscia come impone in trend del momento, dando così prova di essere "sempre sul pezzo" quando si parla di moda. Insomma, per la top è cominciata una nuova epoca all'insegna dei capelli mori ma, nonostante la trasformazione, non perde il fascino che da sempre la contraddistingue.